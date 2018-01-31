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22:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Саутгемптон» отложил трансфер Промеса до лета

«Саутгемптон» не сможет подписать нападающего «Спартака» Квинси Промеса в зимнее трансферное окно, сообщает ВВС.

Источник: РИА "Новости"

«Святые» были готовы заплатить необходимую сумму за игрока, но красно-белые заблокировали переход, так как не смогли найти ему замену. Англичане сделают попытку приобрести голландца летом.

Ранее появилась информация, что сумма отступных за форварда составляет 35 миллионов евро. Во вторник «СЭ» сообщал, что «Саугемптон» готов заплатить не более 27 миллионов.

Сегодня Промес вышел в основном составе «Спартака» на товарищеский матч с софийским ЦСКА. Игрок провел на поле 68 минут.

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