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21:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» не выиграл в третьем матче в 2018 году

«Спартак» на сборе в Испании сыграл вничью с софийским ЦСКА (0:0).

Источник: Спорт-Экспресс

В составе красно-белых дебютировал новичок команды защитник Никола Максимович, арендованный у «Наполи».

Отметим, что команда Массимо Карреры проиграла две первых встречи в 2018 году: «Шанхай Шанган» (0:1) и «Астане» (2:3). В субботу, 3 февраля, «Спартак» сыграет против китайской команды «Хэбэй Чайна Форчун».

Товарищеский матч

«СПАРТАК» (Россия) — ЦСКА Сф (Болгария) — 0:0.

«Спартак»: Ребров, Ещенко (Петкович, 75), Максимович (Боккетти, 68), Кутепов, Комбаров (Рассказов, 75), Педро Роша (Самедов, 68), Фернанду, Глушаков (Зобнин, 65), Пашалич (Бакаев, 79), Промес (Мельгарехо, 68), Луиз Адриану (Зе Луиш, 68).

ЦСКА: Китанов (Черняускас, 46), Манолев, Дюлгеров, Бодуров, Жеферсон, Лое, Тиагу Родригес, Альберг, Десподов, Энрике, Фернанду Каранга.

31 января. Ла-Линеа-де-ла-Консепсион. Стадион Municipal La Linea.

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