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«Малага» арендовала полузащитника «Рубина» Лестьенна
25-летний полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн продолжит карьеру в «Малаге», сообщает
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25-летний полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн продолжит карьеру в «Малаге», сообщает
Игрок подписал контракт до окончания этого сезона на правах аренды.
Отметим, Лестьенн перешел в «Рубин» в июле 2016 года. В составе казанцев провел 28 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. Ранее 25-летний бельгиец выступал за «Мускрон», «Брюгге», «Аль-Араби», «Дженоа» и ПСВ.