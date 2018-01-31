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21:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Малага» арендовала полузащитника «Рубина» Лестьенна

25-летний полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн продолжит карьеру в «Малаге», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Игрок подписал контракт до окончания этого сезона на правах аренды.

Отметим, Лестьенн перешел в «Рубин» в июле 2016 года. В составе казанцев провел 28 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. Ранее 25-летний бельгиец выступал за «Мускрон», «Брюгге», «Аль-Араби», «Дженоа» и ПСВ.

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