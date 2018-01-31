Ханни в «Спартаке»: контракт по схеме «3,5 года+1», зарплата 2 миллиона евро+200 тысяч

Источник: Спорт-Экспресс

В понедельник 27-летний атакующий хавбек успешно прошел медосмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» перед заключением контракта со «Спартаком». Сегодня он подписал договор с красно-белыми, а завтра должен присоединиться к москвичам на сборе в испанской Марбелье. Соглашение с алжирцем предусматривает долгосрочное сотрудничество по схеме «3,5 года плюс 1». Сумма компенсации «Андерлехту», по нашим данным, составила 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения футболиста в составе чемпионов России.

В клуб из Брюсселя Ханни перешел в 2016 году из «Мехелена», в сезоне-2017/18 он провел 31 официальный матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. За день до поездки в Италию, 28 января, Софьян сделал хет-трик во встрече чемпионата Бельгии со «Стандартом» (3:3), выйдя на позиции центрального нападающего.

C 2016 года Ханни вызывается в сборную Алжира: 7 встреч, 4 гола.

Сделка получилась не самой простой — и вот почему. Во вторник Ханни вернулся в Брюссель — как выяснилось не только для того, чтобы решить ряд бытовых вопросов перед отъездом в «Спартак». Дело в том, что в последний момент сторона алжирца стала настаивать на улучшении условий личного соглашения хавбека с москвичами. По информации, полученной нами от бельгийских коллег, зарплата полузащитника в «Андерлехте» равнялась 1,5 миллионам евро в год. Красно-белые изначально предлагали оклад в районе 1,7 миллионов, затем — 2, но представители Ханни просили больше. В итоге сошлись на гарантированных 2 миллионах, а еще 200 тысяч игрок может ежегодно зарабатывать в качестве бонусов за определенные результаты в «Спартаке».