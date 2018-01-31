Ханни в «Спартаке»: контракт по схеме «3,5 года+1», зарплата 2 миллиона евро+200 тысяч
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В понедельник 27-летний атакующий хавбек успешно прошел медосмотр в римской клинике «Вилла Стюарт» перед заключением контракта со «Спартаком». Сегодня он подписал договор с
В клуб из Брюсселя Ханни перешел в 2016 году из «Мехелена», в сезоне-2017/18 он провел 31 официальный матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. За день до поездки в Италию, 28 января, Софьян сделал
C 2016 года Ханни вызывается в сборную Алжира: 7 встреч, 4 гола.
Сделка получилась не самой простой — и вот почему. Во вторник Ханни вернулся в Брюссель — как выяснилось не только для того, чтобы решить ряд бытовых вопросов перед отъездом в «Спартак». Дело в том, что в последний момент сторона алжирца стала настаивать на улучшении условий личного соглашения хавбека с москвичами. По информации, полученной нами от бельгийских коллег, зарплата полузащитника в «Андерлехте» равнялась 1,5 миллионам евро в год.
Есть и еще один аспект, который, возможно, повлиял на сроки завершения трансфера. И он напоминает летнюю историю с несостоявшимся переходом из «Валенсии» центрального защитника Эсекиеля Гарая. Тогда была достигнута договоренность на уровне агентов, но до руководителей обоих клубов информация об этом дошла с опозданием, и в итоге аргентинец остался в Испании.