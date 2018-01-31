Алжирец, который забивал «МЮ» и «Баварии». Все о новичке «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и «Андерлехт» заключили трансферный контракт в отношении перехода в московский клуб капитана бельгийской команды Софьяна Ханни. Как информирует официальный сайт красно-белых, соглашение с 27-летним полузащитником заключено на три с половиной года. Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где «Спартак» проводит тренировочный сбор. «СЭ» рассказывает об этом футболисте.

НЕ ПОПАЛ В «ПСЖ» ИЗ-ЗА ПАПЫ

Ханни родился во французском Иври-сюр-Сен в семье алжирских эмигрантов, поэтому у него два паспорта — французский и алжирский. Он начал заниматься футболом в родном городке, но в 15 лет перебрался в школу «Нанта». За канареек полузащитник провел первые матчи на профессиональном уровне, в лиге 2 — его дебют состоялся 1 декабря 2009 года в матче против «Седана». Ханни вышел на поле на 83-й минуте при счете 0:2 в пользу соперника, при нем «Нант» пропустил еще один гол. Больше в том сезоне полузащитник на поле не появлялся. Летом 2010-го Ханни едва не перебрался в «ПСЖ». Парижане были готовы подписать контракт с молодым игроком, но все испортил отец — из-за его завышенных требований все сорвалось в последний момент. В итоге полузащитник остался в «Нанте».

В чемпионате-2010/11 Ханни получил чуть больше игрового времени — он принял участие в трех матчах, но в «стартовый» состав попал лишь однажды.

ТУРЕЦКИЕ ЗАДВОРКИ

После завершения сезона-2010/11 Ханни на правах свободного агента перебрался в «Кайсериспор» из второй турецкой лиги. Этот вариант казался очень рискованным, но для молодого игрока он стал настоящим прорывом — в первом же сезоне Ханни забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром клуба, год спустя отдал больше всех голевых передач и помог «Кайсериспору» выйти в суперлигу. Но сам на высшем уровне не сыграл — его внезапно продали в «Османлыспор», который обитал в той же второй лиге. Ханни отыграл сезон в этом клубе и летом 2014-го перебрался в бельгийский «Мехелен».

ЛУЧШИЙ В БЕЛЬГИИ

Для того, чтобы забить первый гол за новый клуб, Ханни понадобилось всего 22 минуты. В первом туре чемпионата-2014/15 от алжирца пострадал «Генк». В дебютном сезоне полузащитник забил 10 голов за «Мехелен», но это было только начало.

Следующий сезон Ханни начинал тяжело: он не мог забить на протяжении трех месяцев и даже угодил в запас на несколько матчей, но в середине октября все изменилось — алжирец забил «Сент-Труйдену», а потом сделал дубль в игре против «Зюльте-Варегем». До конца сезона Ханни наколотил 17 голов и стал третьим бомбардиром лиги. В итоге его сначала признали лучшим африканцем, а чуть позже и лучшим игроком всего чемпионата.

«РОСТОВСКИЙ» ДЕБЮТ И ГОЛ НА «ОЛД ТРАФФОРД»

В командах вроде «Мехелена» лучшие игроки надолго не задерживаются — вскоре Ханни перебрался в «Андерлехт» и снова забил в первом же матче за новый клуб. Алжирец отличился на 3-й минуте игры против… «Ростова» в Лиге чемпионов. Правда, этот гол не помог бельгийцам пройти дончан по сумме двух матчей.

В победе над «Зенитом» Ханни почти не участвовал — он вышел на замену в первой игре и не сыграл в ответной. Зато именно алжирец помог «Андерлехту» зацепиться за дополнительное время в четвертьфинале с «МЮ». Полузащитник здорово сыграл на добивании и сравнял счет, но в экстратайме Рэшфорд все-таки принес итоговую победу «красным дьяволам».

В этом сезоне «Андерлехт» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, а Ханни записал на свой счет еще один гол суперклубу. В пятом туре он сравнял счет в игре с «Баварией», но и тут бельгийцы не смогли удержать ничью.

СЕМЬ ЛЕТ ОЖИДАНИЯ

О желании играть именно за родину предков Ханни заявил еще в 2009 году, когда ни о каком вызове в национальную команду Алжира не могло быть и речи, а за плечами молодого игрока было несколько матчей за юниорскую сборную Франции.