Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
В Госдуму внесли проект об увеличении периода ухода за детьми
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Анджелина Джоли блистала на встрече с Брижит Макрон
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Уотфорд
Все события
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку - СМИ
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Глюк’oZa пришла в музей в рваном свитере и мини-юбке
Анджелина Джоли блистала на встрече с Брижит Макрон
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
18Самый грустный хет-трик «Спартака»
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алжирец, который забивал «МЮ» и «Баварии». Все о новичке «Спартака»

«СЭ» рассказывает о Софьяне Ханни.

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и «Андерлехт» заключили трансферный контракт в отношении перехода в московский клуб капитана бельгийской команды Софьяна Ханни. Как информирует официальный сайт красно-белых, соглашение с 27-летним полузащитником заключено на три с половиной года. Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где «Спартак» проводит тренировочный сбор. «СЭ» рассказывает об этом футболисте.

НЕ ПОПАЛ В «ПСЖ» ИЗ-ЗА ПАПЫ

Ханни родился во французском Иври-сюр-Сен в семье алжирских эмигрантов, поэтому у него два паспорта — французский и алжирский. Он начал заниматься футболом в родном городке, но в 15 лет перебрался в школу «Нанта». За канареек полузащитник провел первые матчи на профессиональном уровне, в лиге 2 — его дебют состоялся 1 декабря 2009 года в матче против «Седана». Ханни вышел на поле на 83-й минуте при счете 0:2 в пользу соперника, при нем «Нант» пропустил еще один гол. Больше в том сезоне полузащитник на поле не появлялся. Летом 2010-го Ханни едва не перебрался в «ПСЖ». Парижане были готовы подписать контракт с молодым игроком, но все испортил отец — из-за его завышенных требований все сорвалось в последний момент. В итоге полузащитник остался в «Нанте».

В чемпионате-2010/11 Ханни получил чуть больше игрового времени — он принял участие в трех матчах, но в «стартовый» состав попал лишь однажды.

ТУРЕЦКИЕ ЗАДВОРКИ

После завершения сезона-2010/11 Ханни на правах свободного агента перебрался в «Кайсериспор» из второй турецкой лиги. Этот вариант казался очень рискованным, но для молодого игрока он стал настоящим прорывом — в первом же сезоне Ханни забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром клуба, год спустя отдал больше всех голевых передач и помог «Кайсериспору» выйти в суперлигу. Но сам на высшем уровне не сыграл — его внезапно продали в «Османлыспор», который обитал в той же второй лиге. Ханни отыграл сезон в этом клубе и летом 2014-го перебрался в бельгийский «Мехелен».

ЛУЧШИЙ В БЕЛЬГИИ

Для того, чтобы забить первый гол за новый клуб, Ханни понадобилось всего 22 минуты. В первом туре чемпионата-2014/15 от алжирца пострадал «Генк». В дебютном сезоне полузащитник забил 10 голов за «Мехелен», но это было только начало.

Следующий сезон Ханни начинал тяжело: он не мог забить на протяжении трех месяцев и даже угодил в запас на несколько матчей, но в середине октября все изменилось — алжирец забил «Сент-Труйдену», а потом сделал дубль в игре против «Зюльте-Варегем». До конца сезона Ханни наколотил 17 голов и стал третьим бомбардиром лиги. В итоге его сначала признали лучшим африканцем, а чуть позже и лучшим игроком всего чемпионата.

«РОСТОВСКИЙ» ДЕБЮТ И ГОЛ НА «ОЛД ТРАФФОРД»

В командах вроде «Мехелена» лучшие игроки надолго не задерживаются — вскоре Ханни перебрался в «Андерлехт» и снова забил в первом же матче за новый клуб. Алжирец отличился на 3-й минуте игры против… «Ростова» в Лиге чемпионов. Правда, этот гол не помог бельгийцам пройти дончан по сумме двух матчей.

В победе над «Зенитом» Ханни почти не участвовал — он вышел на замену в первой игре и не сыграл в ответной. Зато именно алжирец помог «Андерлехту» зацепиться за дополнительное время в четвертьфинале с «МЮ». Полузащитник здорово сыграл на добивании и сравнял счет, но в экстратайме Рэшфорд все-таки принес итоговую победу «красным дьяволам».

В этом сезоне «Андерлехт» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, а Ханни записал на свой счет еще один гол суперклубу. В пятом туре он сравнял счет в игре с «Баварией», но и тут бельгийцы не смогли удержать ничью.

СЕМЬ ЛЕТ ОЖИДАНИЯ

О желании играть именно за родину предков Ханни заявил еще в 2009 году, когда ни о каком вызове в национальную команду Алжира не могло быть и речи, а за плечами молодого игрока было несколько матчей за юниорскую сборную Франции.

Исполнения мечты пришлось ждать семь лет. Только после того, как Ханни признали лучшим игроком чемпионата Бельгии, на него обратили внимание и в Алжире. Полузащитнику пришлось провести несколько матчей на скамейке запасных, но стоило ему выйти на поле в официальном матче — в групповом раунде Кубка Африканских наций против Туниса — он тут же забил гол.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Андерлехт
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дмитрий Губерниев: "Ответ Путина на мой вопрос был мощным!"
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
Еще и Глушакова потеряли. «Спартак» не забил софийскому ЦСКА
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Жги: сколько калорий ты сжигаешь каждый день, сидя в офисе Эта статья замотивирует тебя приходить на работу пораньше и сидеть там подольше.
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь