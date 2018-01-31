Софьян Ханни стал игроком «Спартака»

Ханни родился 29 декабря 1990 года во французском городе Иври-сюр-Сен. Его рост 178 см, вес — 72 кг. На молодежном уровне выступал за команды «Иври», «Булонь-Бийанкур», а также «Нант», в составе которого в 2009 году дебютировал в профессиональном футболе. С 2011 по 2013 год играл за турецкий «Кайсери Эрджиесспор», с 2013-го по 2014-й — за турецкий «Османлыспор», с 2014-го по 2016-й — за бельгийский «Мехелен». В конце мая 2016 года Ханни, ставший лучшим снайпером чемпионата-2015/16, перешел в «Андерлехт», где вскоре стал капитаном команды. Всего он провел за клуб 84 матча и забил 23 гола. В нынешнем чемпионате Бельгии на его счету 23 матча и 8 забитых мячей.