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Софьян Ханни стал игроком «Спартака»
«Спартак» и «Андерлехт» заключили трансферный контракт в отношении перехода в московский клуб капитана бельгийской команды Софьяна Ханни.
«Спартак» и «Андерлехт» заключили трансферный контракт в отношении перехода в московский клуб капитана бельгийской команды Софьяна Ханни.
Как информирует официальный сайт
Завтра Ханни прибудет в Марбелью, где «Спартак» проводит тренировочный сбор.
Ханни родился 29 декабря 1990 года во французском городе
В составе «Андерлехта» Ханни выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
С 2016 года Ханни, алжирец по происхождению, выступает за национальную команду своей исторической родины. Он провел за сборную Алжира 8 матчей и забил 4 гола.