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01:03 (мск), источник: Известия

КДК РФС повторно рассмотрит «дело Вернблум-Денисов»

Московский «Локомотив» намерен добиться дисквалификации шведского футболиста по итогам ноябрьского матча с ЦСКА.

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Дело о дисквалификации полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума возвращено на повторное рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС). Об этом «Известиям» сообщил источник в федерации. Санкций в отношении игрока красно-синих добивается московский «Локомотив», футболисты которого пострадали от действий армейца во время матча 16-го тура чемпионата страны. 26 декабря 2017 года апелляционный комитет (АК) РФС уже отменил ранее принятое решение КДК РФС об отказе дисквалифицировать Понтуса Вернблума.

Дело действительно было повторно направлено на рассмотрение, его мотивировочная часть уже поступила в КДК, рассказал «Известиям» председатель комитета Артур Григорьянц.

— Сейчас мы изучаем решение АК, и в течение двух недель назначим дату нового рассмотрения, — заявил Артур Григорьянц. — Могу сказать, что наше решение от 6 декабря было принято в полном соответствии с регламентом. Арбитр матча «Локомотив» — ЦСКА сообщил, что видел этот эпизод и дал ему оценку.

5 ноября 2017 года «Локомотив» на поле «РЖД Арены» сыграл вничью (2:2) со своим конкурентом в борьбе за медали — ЦСКА. События этого матча стали причиной многочисленных споров относительно судейства бригады Сергея Карасева, являющегося единственным претендентом от России на обслуживание игр финального турнира чемпионата мира — 2018. Последним отечественным рефери, работавшим на ЧМ, был Валентин Иванов в 2006 году.

В начале второго тайма, когда ЦСКА имел преимущество в счете (2:1), Сергей Карасев удалил с поля полузащитника красно-синих Хетага Хосогова, что вызвало претензии со стороны армейцев. Через несколько минут рефери дал желтую карточку Понтусу Вернблуму за удар локтем в лицо Алексею Миранчуку, что спровоцировало негодование уже со стороны представителей «Локомотива», считавших это нарушение достойным удаления с поля шведского игрока. Сразу после этого эпизода произошла массовая потасовка с участием футболистов, тренеров и технического персонала обеих команд.

Ближе к концу матча Сергей Карасев при назначении 11-метрового в ворота ЦСКА (нереализованного Мануэлем Фернандешем) не стал удалять за фол последней надежды защитника красно-синих Виктора Васина. Однако юридические действия со стороны «Локомотива» последовали из-за эпизода, произошедшего на второй компенсированной минуте встречи, когда Понтус Вернблум, по мнению представителей «Локо», допустил нарушение правил, ударив по лицу Игоря Денисова, находившегося без мяча. Судья не остановил матч и не применил в отношении шведа никаких дисциплинарных мер.

«Локомотив» обратился в КДК РФС с заявлением, в котором потребовал дисквалификации Понтуса Вернблума на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Дисциплинарного регламента РФС. В этом пункте, в частности, указано, что комитет может применять к игрокам санкции за серьезные дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными лицами матча. При этом КДК не уполномочен отменять решения судей по эпизодам, которым арбитры во время матча уже дали оценку, даже если впоследствии она была признана ошибочной. Если же рефери не заметил эпизод, то на футболиста могут быть наложены дополнительные санкции.

Согласно оказавшемуся в распоряжении «Известий» тексту резолютивной части решения АК РФС, в подписанных 8 ноября 2017 года рапортах Сергея Карасева, линейных арбитров Антона Аверьянова, Тихона Калугина и резервного судьи Игоря Федотова указано, что отмеченного заявителем («Локомотивом») эпизода они не видели. 13 ноября председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «Локомотиву», что указанный в заявлении представителей клуба вопрос не является основанием для рассмотрения дела. В письме также было отмечено, что Сергей Карасев во время игры «периферическим зрением заметил некий контакт между игроками Вернблумом и Денисовым». Данный эпизод судья расценил как игровой, о чем он и сообщил в пояснительной записке на имя главы КДК.

В ответ на отказ рассматривать дело «Локомотив» потребовал провести заседание КДК РФС, так как в соответствии с Дисциплинарным регламентом председатель комитета не может единолично принимать такие решения. Заседание КДК по «делу Вернблум-Денисов» состоялось 6 декабря 2017 года. «Железнодорожникам» было отказано в применении санкций в отношении Понтуса Вернблума на основании пояснительного письма Сергея Карасева. Спустя 22 дня апелляционный комитет РФС отменил это решение и вернул дело на повторное рассмотрение в КДК. Каким будет новое решение комитета, предсказать сложно, однако известно, что «Локомотив» намерен добиться дисквалификации игрока армейцев.

В АК РФС, «Локомотиве» и ЦСКА отказались комментировать ход рассмотрения заявления.

Локомотив М 2:2
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
5.11.2017, 16:30 Зрители: 19015 основной раунд: 16-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
14′ Антон Миранчук (Д. Фарфан) 60
87′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, А. Коломейцев) 4
11 Виктор Винисиус Витинью (Г. Щенников) 29′
66 Бибрас Натхо 43′
Нереализованные пенальти
76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
63′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов (к) 27
70′ Тарас Михалик 17
Александр Коломейцев 18
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 75′
6 Алексей Березуцкий 48′
14 Кирилл Набабкин
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
66 Бибрас Натхо
80 Хетаг Хосонов 40′ 50′
3 Понтус Вернблум 59′
10 Алан Дзагоев 80′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
6 Угловые 11
10 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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