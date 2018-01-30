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30 января, источник: Спорт-Экспресс

«Муса, беги!» Каким вы могли не знать форварда ЦСКА

Нападающий Ахмед Муса вернулся в ЦСКА. «СЭ» вспоминает непростой путь нигерийского форварда.

Источник: Спорт-Экспресс

НИГЕРИЯ: МОГ СТАТЬ ВРАЧОМ

Родной город Ахмеда Мусы (а также Джона Оби Микела) Джос — не самый спокойной в зажиточной Нигерии. За последние десять лет в нем полыхнули два крупных теракта на религиозной почве. В 90-е Ахмед знал, что на улицах Джоса могут ограбить, но сам жил в благополучном районе, не в нужде или голоде. Там Мусу воспитали скромным — позже в Голландии он за два года ни разу не поддался местным соблазнам. Вечеринки для друзей-нигерийцев Ахмед устраивает дома и сам готовит: пасту, рис или африканскую кашу фуфу. Русскую кухню Муса до сих пор не распробовал.

Родители хотели отгородить Ахмеда от спорта — мама так вообще считала футболистов тунеядцами и видела в сыне врача или адвоката. Правда, сын все равно тайком сбегал с мячом из дома и возвращался весь в синяках. Когда Ахмед в десять лет потерял отца, понял, что будет зарабатывать футболом на жизнь — мама не препятствовала.

Муса принялся забивать в команде медицинского университета Джоса. В новом клубе «Кано Пилларс» у Мусы получалось не все сразу. После одной из неудачных игр болельщики окружили на улице маму Ахмеда и высказали все, что думают о ее сыне. Муса научился на ошибках и уже в 17 лет установил рекорд результативности чемпионата Нигерии (18 голов за сезон). Тогда же Муса получил вызов в сборную.

Еще в Нигерии Ахмеда удостоили прозвищем Криштиану Роналду (хотя его кумиром был Нванкво Кану). Тогда португалец тоже играл на фланге и быстро бегал. Против Криштиану Муса провел первый матч в футболке ЦСКА, в 1/8 Лиги чемпионов.

Ахмед МУСА | Источник: Спорт-Экспресс

ГОЛЛАНДИЯ: ДУБЛЬ В РАМАДАН

«Венло» подписал Мусу еще летом 2010-го, но заиграл только в октябре — ждали наступления совершеннолетия. В первом матче с Ахмедом в составе его новый клуб проиграл «Гронингену» 3:5. Счет омрачил и день дебютного гола Мусы — 1:6 от «АЗ». Унывать форварду не давали друзья: с ним в Голландию отправились еще два нигерийца. Они поселились рядом и постоянно помогали друг другу. Одному из друзей, Майклу Учебо, Муса ассистировал в майском матче с «Фейноордом», сам оформил дубль, принес «Венло» победу (3:2) и спас от вылета.

В первом туре нового сезона «Венло» принимал «Аякс», в нападении снова играл дуэт Муса — Учебо. Теперь Ахмеда отрядили в центр нападения. За шесть дней до того он проиграл в четвертьфинале молодежного чемпионата мира Франции Гризманна и Ляказетта, но потом попал в номинацию на лучшего игрока турнира. На встречу с чемпионом Голландии Муса вышел измотанным не только сборной, но и голодом — из-за строгого соблюдения Рамадана Ахмед не ел и не пил до десяти вечера. И все равно оформил дубль — впрочем, «Аякс» успел отыграться.

По итогам 2011 года Муса взял приз лучшему молодому футболисту Нигерии, а в январе 2012-го ФИФА включила его в список 12 самых перспективных талантов Европы. В тот же день Ахмед поставил подпись под пятилетним контрактом с ЦСКА.

Ахмед МУСА и Леонид СЛУЦКИЙ | Источник: Спорт-Экспресс

РОССИЯ: УЧЕНИК СЛУЦКОГО

Ради ЦСКА Ахмед отмел варианты с «Эвертоном», «Арсеналом» (там якобы сулили за Мусу 12 миллионов фунтов) и «Тоттенхэмом». Скауты «шпор» наведывались к «Венло» еще в 2011-м, но их Муса не выбрал бы ни за что. Все-таки с детства за «Арсенал» — благодаря кумиру Кану (с Нванкво Ахмед переписывался даже из Москвы). Правда, однажды примерил футболку «Манчестер Юнайтед». Ее Муса выменял на матче Лиге чемпионов у Андера Эрреры и в ней же как-то сыграл в футбол у своего дома в Нигерии. Не переодевшись, он выглянул на улицу, чтобы вынести еду для нуждающихся, как часто поступают в мусульманских странах. Там-то Муса и попался — фотографией в форме «МЮ» Ахмеда попрекали, когда он оказался в «Лестере».

Кроме Кану Муса общался с Обафеми Мартинсом, Виктором Обинной и Эммануэлем Эменике. Форвард «Спартака» даже обещал, что Ахмед придет поддержать красно-белых 23 октября 2012-го на матч с «Бенфикой» (однако Эменике из-за травмы даже не попал в заявку). Из россиян в ЦСКА Муса сблизился с Мамаевым и Дзагоевым, из легионеров Ахмед выделял, ясное дело, Вернблума — его мотивирующие крики и волшебный мат. Ну, а Секу Олисе стал для Мусы, как он сам говорил, «больше чем другом — братом». Первым делом Секу — выбравший сборную Либерии, но выросший тоже в Нигерии — предупредил Мусу о расизме в России. «Представляете, выйдет он на поле против “Зенита” и слышит, что он мартышка. Разведет руками: “Что происходит вообще?” — рассуждал Олисе в интервью “СЭ”. — Поэтому объяснил все Мусе заранее: в тебя могут полететь бананы и апельсины».

С первых же дней в России Мусу поддерживал Леонид Слуцкий — потому первый гол за ЦСКА, в ворота «Зенита», Ахмед отпраздновал, сжав в объятиях главного тренера. По словам Мусы, Слуцкий научил его в футболе всему, а первым делом — как избегать офсайдов. Вся команда смеялась на тренировках, когда Ахмед раз за разом срывался с места раньше времени и забирался в положение вне игры. Пришлось устраивать упражнения специально для Мусы — форвард, говорил Слуцкий, поддавался «дрессировке» лучше, чем, скажем, Сейду Думбия.

«Мусу не поймать вообще. За счет скорости выезжал, — рассказывал мне Виктор Васин. — Если бы у меня такая была, я бы по четыре, может, забивал». У самого Ахмеда сначала не получалось не то что забивать, а даже точно простреливать. Василий Березуцкий называл Мусу «легкоатлетом, который не попадал по мячу и в ритм игры и не понимал, что делать».

Когда в сезоне 2012/2013 травмировался Думбия, Слуцкий назначил Мусу ложной девяткой — от безысходности. С голевым моментами Ахмед поначалу обходился так, что Сергей Игнашевич, как говорил сам защитник, еле себя сдерживал. Зато когда Муса в октябре 2012-го решил исход дерби со «Спартаком», Игнашевич сменил тон: «В моменте с первым голом Ахмед разобрался как Думбия, а во втором — как Вагнер».

Партнеры прозвали нигерийца «мусараном» — по фирменному крику Слуцкого в адрес Ахмеда («Муса, run!»)]. Форвард, как рассказывал Дзагоев, научился не только бежать, но и думать. Муса остался в центре нападения и после выздоровления Думбия, а ЦСКА стал чемпионом России. Тогда же в 2013-м Ахмед взял со сборной Нигерии Кубок Африки, а через год (после второго золота с ЦСКА) — оформил дубль в ворота Аргентины, которая потом дошла до финала.

Ради третьего чемпионского титула с ЦСКА Муса еще на полгода задержался в России. Хотя Евгений Гинер уже имел на руках предложение от «Лестера» в размере 22 миллионов евро. Продали Мусу только летом, уже за 19,5 миллионов — это все равно вчетверо больше того, что ЦСКА заплатил за Ахмеда «Венло».

Ахмед МУСА | Источник: Reuters

АНГЛИЯ: ИЗБИЛ ЖЕНУ?

Муса забил первый гол через два с половиной месяца в «Лестере» — «Кристал Пэласу», в следующей игре — еще один, «Тоттенхэму». Больше в английской премьер-лиге он не забивал. Клаудио Раньери как мог подбадривал Мусу, встал на сторону Ахмеда и Крэйг Шэкспир, когда нигерийца якобы задержала полиция за нападение на жену. Инцидент замяли: как говорил агент Мусы Тони Харрис, между игроком и его супругой Джамилой «произошла ссора, которая привлекла внимание соседей».

Через год после продажи ЦСКА пытался вернуть Мусу, но тот все еще хотел доказать, что достоин играть в АПЛ. Выходили на Ахмеда турки: летом 2017-го — «Фенербахче», зимой — «Бурсаспор». Осенью 2017-го Муса хотел воссоединиться с Леонидом Слуцким в «Халл Сити». «Слуцкий действительно зовет меня к себе. Я просто физически не могу сказать ему «нет», —говорил Муса в Краснодаре, когда приезжал на матч сборных Нигерии и Аргентины. Скоро Слуцкого отправили в отставку, и в чемпионшип Ахмед не поехал.

ЦСКА оформил бесплатную аренду Мусы 30 января, за день до европейского трансферного дедлайна. «Это поистине мой дом, — сказал нигериец. — Я вернулся в красно-синюю семью!».

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