«Спартак» ведёт поиски замены Промесу, основные кандидаты — Таарабт и Ляич

Источник: РИА "Новости"

На данный момент в трансферный список «Спартака» входят Адель Таарабт («Дженоа») и Адем Ляич («Торино»). Оба в первую очередь рассматриваются красно-белыми в качестве возможной замены Квинси Промесу, серьёзный интерес к которому проявляет «Саутгемптон». Кроме того спартаковцы могут расстаться с Ивелином Поповым.

Ранее журналист talkSPORT Алекс Крук в интервью «Чемпионату» сообщил, что «Саутгемптон» готов предложить Промесу финансовые условия, аналогичные тем, которые у игрока сейчас есть в России. Оклад Квинси в «Спартаке» составляет около € 4 млн. По данным Sky Sports, «святые» уже предлагали красно-белым £ 25 млн (около € 28,4 млн) за полузащитника, но получили отказ.