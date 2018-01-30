«Спартак» ведёт поиски замены Промесу, основные кандидаты — Таарабт и Ляич
«Спартак», несмотря на договорённость о переходе полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни, продолжает проявлять активность на трансферном рынке. По информации «Чемпионата»,
«Спартак», несмотря на договорённость о переходе полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни, продолжает проявлять активность на трансферном рынке. По информации «Чемпионата»,
На данный момент в трансферный список «Спартака» входят Адель Таарабт («Дженоа») и Адем Ляич («Торино»). Оба в первую очередь рассматриваются
Ранее журналист talkSPORT Алекс Крук в интервью «Чемпионату» сообщил, что «Саутгемптон» готов предложить Промесу финансовые условия, аналогичные тем, которые у игрока сейчас есть в России. Оклад Квинси в «Спартаке» составляет около € 4 млн. По данным Sky Sports, «святые» уже предлагали
В текущем сезоне Таарабт принял участие в 19 матчах Серии А, забил 2 гола и стал автором 2 результативных передач. Ляич провёл 16 матчей в чемпионате Италии, стал автором 3 голов и 5 результативных передач.