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20:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» ведёт поиски замены Промесу, основные кандидаты — Таарабт и Ляич

«Спартак», несмотря на договорённость о переходе полузащитника «Андерлехта» Софьяна Ханни, продолжает проявлять активность на трансферном рынке. По информации «Чемпионата», красно-белые изучают возможность приобретения ещё одного или двух полузащитников.

Источник: РИА "Новости"

На данный момент в трансферный список «Спартака» входят Адель Таарабт («Дженоа») и Адем Ляич («Торино»). Оба в первую очередь рассматриваются красно-белыми в качестве возможной замены Квинси Промесу, серьёзный интерес к которому проявляет «Саутгемптон». Кроме того спартаковцы могут расстаться с Ивелином Поповым.

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Ранее журналист talkSPORT Алекс Крук в интервью «Чемпионату» сообщил, что «Саутгемптон» готов предложить Промесу финансовые условия, аналогичные тем, которые у игрока сейчас есть в России. Оклад Квинси в «Спартаке» составляет около € 4 млн. По данным Sky Sports, «святые» уже предлагали красно-белым £ 25 млн (около € 28,4 млн) за полузащитника, но получили отказ.

В текущем сезоне Таарабт принял участие в 19 матчах Серии А, забил 2 гола и стал автором 2 результативных передач. Ляич провёл 16 матчей в чемпионате Италии, стал автором 3 голов и 5 результативных передач.

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