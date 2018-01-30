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«Динамо» одержало волевую победу над «Тренчином» в товарищеском матче
В рамках подготовки к возобновлению сезона российской
В рамках подготовки к возобновлению сезона российской
В составе «Динамо» дубль оформил Вячеслав Грулев, а ещё один гол забил Евгений Луценко с передачи новичка команды Константина Рауша. За «Тренчин» отличился Якуб Паур.
«Динамо» после 20 туров РФПЛ располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Тренчин» находится на шестой строчке чемпионата Словакии после 19 туров.