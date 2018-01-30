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19:36 (мск), источник: ТАСС

ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинговом нарушении

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении российского защитника «Рубина» Руслана Камболова из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Источник: ИТАР-ТАСС

«ФИФА начала расследование в отношении Камболова. Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году», — рассказал источник.

На соответствующий запрос пресс-служба «Рубина» ответила, что клуб не получал официальных уведомлений от ФИФА по поводу расследования. В то же время Камболов мог быть извещен ФИФА индивидуально.

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«В клуб не поступали официальные обращения или запросы по данному поводу, поэтому в настоящий момент мы не обладаем возможностью для каких-либо комментариев, но при этом отметим, что футболисты “Рубина” периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет», — заявили ТАСС в пресс-службе казанцев.

В августе 2016 года Life.ru опубликовал имена 11 игроков, информация о которых якобы была передана в ФИФА независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Комиссия утверждает, что их положительные допинг-пробы были скрыты. По сведениям издания, в этом списке, в частности, присутствовал Камболов, в чьей допинг-пробе, якобы взятой перед товарищеским матчем Россия — Казахстан (0:0, 31 марта), были найдены следы запрещенного препарата дексаметазона. Тогда источник, знакомый с ситуацией, пояснил ТАСС, что речь идет о допинг-пробе, взятой у Камболова 30 мая 2015 года после матча чемпионата страны «Уфа» — «Рубин».

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