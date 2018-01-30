ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинговом нарушении
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении российского защитника «Рубина» Руслана Камболова
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении российского защитника «Рубина» Руслана Камболова
«ФИФА начала расследование в отношении Камболова. Оно связано с
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