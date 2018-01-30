ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинговом нарушении

Источник: ИТАР-ТАСС

«ФИФА начала расследование в отношении Камболова. Оно связано с допинг-пробой, взятой в 2015 году», — рассказал источник.

На соответствующий запрос пресс-служба «Рубина» ответила, что клуб не получал официальных уведомлений от ФИФА по поводу расследования. В то же время Камболов мог быть извещен ФИФА индивидуально.

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«В клуб не поступали официальные обращения или запросы по данному поводу, поэтому в настоящий момент мы не обладаем возможностью для каких-либо комментариев, но при этом отметим, что футболисты “Рубина” периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет», — заявили ТАСС в пресс-службе казанцев.