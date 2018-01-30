Юрий Семин: Селекционеры предлагают варианты, а я выношу их на совет директоров

Источник: Спорт-Экспресс

— На этом сборе «Локомотив» не одержал ни одной победы. Вы из тех тренеров, кто болезненно реагирует на результаты контрольных матчей?

— Лично для меня в них гораздо важнее итогового счета то, как футболисты справились с поставленными перед ними заданиями. Так, в первых двух матчах с «Люцерном» (0:3) и «Тяньцзинем» (1:1) определил состояние ребят. К завершающему спаррингу с «Эстерсундом» (3:3) были уже другие требования. И то, как ребята его провели, в целом оставило благоприятное впечатление. Прежде всего, это дало основание понять, что за 16 дней испанского сбора все намеченное удалось выполнить.

— Перед контрольными встречами нагрузки снижались?

— Работа велась в обычном режиме без выходных.

— В ваши игровые годы такой суровый распорядок практиковался?

— Нет. Но сейчас я решил провести сбор именно в таком ключе. Очень рад, что футболисты отнеслись к этому с пониманием. Все трудились с полной отдачей, без нытья и капризов. И ни к одному из них у меня и моих помощников претензий нет. Благодаря этому нам удалось заложить необходимый на будущее фундамент выносливости. На следующем этапе будем больше уделять внимания работе с мячом, упражнениям тактической направленности, максимально приближенным к игре.

— Согласитесь, что для лидера чемпионата семь пропущенных мячей в трех встречах — многовато. Что вы имели в виду, говоря после матча с «Эстерсундом» об отсутствии суперответственности в обороне?

— Прежде всего о том, что защитникам необходимо исключить в игре ненужный риск. Кроме того, в зависимости от ситуации, в оборонительных действиях должны принимать участие все без исключения. Таковы сегодняшние требования футбола. И их никто не отменял.

— Чем была вызвана замена Игоря Денисова уже на 36-й минуте игры с «Эстерсундом»?

— Незадолго до этого у него было неприятное столкновение с одним из соперников. И мы опасались, что это может спровоцировать травму. А потому выпустили Тарасова.

— Возвращение в строй Чорлуки не создаст проблем в том, кому доверить центр обороны, где достаточно надежно осенью действовали Пейчинович и Кверквелия?

— Главное сейчас, что бы Ведран как можно быстрее набирал форму. Пока график его восстановления, форсировать который ни в коем случае нельзя, обнадеживает. Что касается места в составе, то от своих принципов я отступать не собираюсь — играть будут те, кто этого больше заслуживает.

— В этой ситуации не подумываете перейти на схему с тремя центральными защитниками?

— Может быть. Время покажет.

— А в каком состоянии сейчас находится Ари?

— Повреждение бразильца не было таким тяжелым, как у Чорлуки. Поэтому и восстановление у него шло быстрее. И сейчас его состояние можно назвать вполне приличным. Думаю, к концу сборов Ари способен выйти на свой уровень.

— Вы в курсе того, как развиваются события с продлением контракта Виталия Денисова, Пейчиновича, Коченкова, Фарфана и Тарасова?

— Разумеется. Этому способствует полный контакт, который сложился с советом директоров клуба. Меня приглашают на заседания, где обсуждаются вопросы, непосредственно связанные с командой. Видно, что люди, которые входят в него, заинтересованы в судьбе клуба, в его развитии. И в этом плане наши мнения совпадают. Что касается продления контрактов с названными футболистами, то в общении с ними необходимо полное взаимопонимание, как это было с Алексеем и Антоном Миранчуками. В этом случае обе заинтересованные стороны останутся довольными.

— Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что к весеннему старту в команде появятся один-два новичка. На каких позициях вы хотели бы их видеть?

— Позвольте не отвечать на этот вопрос, поскольку это сугубо внутреннее дело команды.

— Вы возражали против перехода из «Ливерпуля» Марковича только из-за того, что тот практически не играл в составе англичан?

— Вы сами ответили на свой вопрос.

— Правда, что хотели бы видеть в «Локомотиве» еще одного перуанского футболиста?

— В сборной Перу немало сильных футболистов. Неслучайно она в споре за выход в финал обошла очень сильных чилийцев. Думаю, что заполучить кого-то из таких исполнителей хотели бы многие российские тренеры.

— Сегодня без вашего согласия в команде не может появиться ни один новичок?

— Для меня идеальный вариант, когда сотрудники селекционной службы рекомендуют мне того или иного игрока. После этого я обсуждаю его кандидатуру со своими помощниками. И если мы приходим к согласию, то выношу это предложение на совет директоров. Вот и вся схема.

— Насколько верны разговоры о том, что вы хотели бы видеть в «Локомотиве» хавбека Оздоева и нападающего Жемалетдинова?

— Лично я никому об этом не говорил.

— Еще раз слетать в Ниццу посмотреть февральского соперника по Лиге Европы не собираетесь?

— Если позволит время. Не будет его, попрошу это сделать кого-нибудь из помощников. А так, самым внимательным образом слежу за «Ниццей» в чемпионате Франции. И хотя она пока идет только шестой, на мой взгляд, после нового года команда заиграла сильнее, чем раньше.

— Выступление в Лиге Европы не может помешать вашим планам в борьбе за чемпионство?