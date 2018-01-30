Свято место. Нужен ли Промес «Саутгемптону»?
Британское издание The Times уверено: нападающий «Спартака» Квинси Промес на 90 процентов станет «святым» до закрытия трансферного окна. Разбираемся в том, зачем вообще голландец аутсайдеру английской
Британское издание The Times уверено: нападающий «Спартака» Квинси Промес на 90 процентов станет «святым» до закрытия трансферного окна. Разбираемся в том, зачем вообще голландец аутсайдеру английской
ТРЕНЕР
В безжалостной Англии есть развлечение — Sacking race, или «Гонка за отставку». Каждый сезон тренеры «соревнуются» за право быть первым уволенным. В этом году победил Франк де Бур — он и семи туров не продержался во главе «Кристал Пэлас». С тех пор число отставок в
«Саутгемптон» сильно рисковал, когда нанимал аргентинца: в прошлом сезоне «святые» делали ставку на оборону, но Клода Пюэля на «Сент-Мэри» не полюбили. Пеллегрино же любит атаковать, и чем разнообразнее, тем лучше. Контраст со стилистикой Пюэля слишком бросается в глаза, хотя намерения боссов «Саутгемптона» ясны: в Пеллегрино они увидели его тезку Покеттино, который несколько лет назад добился громкого успеха на юге Англии.
СХЕМА
«Саутгемптон» весь сезон использует вариации схемы 4−2−3−1, хотя в октябре Пеллегрино пытался привить команде игру в два форварда, но Габбьядини с Лонгом плохо взаимодействовали. У «святых» беда с нападающими: Габбьядини забивал только в двух матчах чемпионата, Лонг в одном, а Остин уже полтора месяца травмирован. Поэтому на днях «Саутгемптон» купил у «Монако» форварда Каррильо. Теперь оптимальная расстановка команды в средней и передней линиях должна выглядеть так.
Сразу возникает вопрос: как встроить Промеса? Дыр в атаке у «Саутгемптона» две — место «десятки» и правый фланг. Чистого плеймейкера у «святых» нет, поэтому под нападающими часто выходит номинальный фланговый бегунок Тадич. Хотя в некоторых матчах Пеллегрино решал проблему количеством: оставлял в опорной зоне одного Ромеу, а Лемина и Хейбьерг насыщали центр впереди.
ПОЗИЦИЯ
В любом случае, середина поля — не вотчина Промеса. А справа, где попеременно играют
Статистика крайних нападающих «Саутгемптона» и Промеса в текущих чемпионатах Англии и России (данные WhoScored).
ТАКТИКА
Если бы за Промесом охотился «Вест Бромвич» или «Бернли», то можно было бы сразу отмести варианты — Промес для этих команд недостаточно крепок и слишком техничен. «Саутгемптон» же не дружит с классическим британским футболом, что подтверждает и статистика: «святые» восьмые по среднему числу ударов за матч (12,1) и седьмые по владению мячом (51,8%). Проблема только в реализации: «Саутгемптон» в 24 матчах забил всего 24 мяча, и только травмированный Остин в этом чемпионате отличился больше трех раз (6).
Важен и крен «Саутгемптона» на левую сторону — 40 процентов атак проходят через левый фланг (третье место в лиге), а правое крыло команда использует на 7 процентов реже. Промес нужен «святым» как раз для баланса — Пеллегрино прекрасно осведомлен, что голландец предпочитает бегать по правой бровке.
ДЕНЬГИ
Средства на покупку Промеса есть у любого клуба премьер-лиги: пухлый
СПЕКУЛЯЦИИ
Социальные сети превратились в ярмарку инсайдов и намеков, и по активности футболистов в Инстаграме и Твиттере можно определить их будущее. Вот и Промес на прошлой неделе активизировался. Например, оставил комментарий в официальном Инстаграме «Саутгемптона» под записью с голом своего бывшего партнера по «Твенте» Тадича.
А затем очутился на фанатской странице «Саутгемптона» (уже подозрительно). Голландец оставил запись под постом, в котором сообщается, что якобы он отказался от трансфера в «один из худших клубов премьер-лиги». Промес написал одно слово: «Неправда».
А где же правда?