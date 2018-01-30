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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Свято место. Нужен ли Промес «Саутгемптону»?

Британское издание The Times уверено: нападающий «Спартака» Квинси Промес на 90 процентов станет «святым» до закрытия трансферного окна. Разбираемся в том, зачем вообще голландец аутсайдеру английской премьер-лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР

В безжалостной Англии есть развлечение — Sacking race, или «Гонка за отставку». Каждый сезон тренеры «соревнуются» за право быть первым уволенным. В этом году победил Франк де Бур — он и семи туров не продержался во главе «Кристал Пэлас». С тех пор число отставок в премьер-лиге возросло до восьми, и нынешний тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино рискует стать девятым. Букмекеры принимают ставки на его уход с мизерным коэффициентом 1.60.

«Саутгемптон» сильно рисковал, когда нанимал аргентинца: в прошлом сезоне «святые» делали ставку на оборону, но Клода Пюэля на «Сент-Мэри» не полюбили. Пеллегрино же любит атаковать, и чем разнообразнее, тем лучше. Контраст со стилистикой Пюэля слишком бросается в глаза, хотя намерения боссов «Саутгемптона» ясны: в Пеллегрино они увидели его тезку Покеттино, который несколько лет назад добился громкого успеха на юге Англии.

СХЕМА

«Саутгемптон» весь сезон использует вариации схемы 4−2−3−1, хотя в октябре Пеллегрино пытался привить команде игру в два форварда, но Габбьядини с Лонгом плохо взаимодействовали. У «святых» беда с нападающими: Габбьядини забивал только в двух матчах чемпионата, Лонг в одном, а Остин уже полтора месяца травмирован. Поэтому на днях «Саутгемптон» купил у «Монако» форварда Каррильо. Теперь оптимальная расстановка команды в средней и передней линиях должна выглядеть так.

Сразу возникает вопрос: как встроить Промеса? Дыр в атаке у «Саутгемптона» две — место «десятки» и правый фланг. Чистого плеймейкера у «святых» нет, поэтому под нападающими часто выходит номинальный фланговый бегунок Тадич. Хотя в некоторых матчах Пеллегрино решал проблему количеством: оставлял в опорной зоне одного Ромеу, а Лемина и Хейбьерг насыщали центр впереди.

ПОЗИЦИЯ

В любом случае, середина поля — не вотчина Промеса. А справа, где попеременно играют Уорд-Праус, Тадич, Буфаль и Редмонд, есть свободная вакансия. При этом по ключевым показателям этого сезона Промес заметно превосходит каждого из прямых конкурентов. С одной важной поправкой: голландец в этом сезоне играл не в той премьер-лиге.

Статистика крайних нападающих «Саутгемптона» и Промеса в текущих чемпионатах Англии и России (данные WhoScored).

ТАКТИКА

Если бы за Промесом охотился «Вест Бромвич» или «Бернли», то можно было бы сразу отмести варианты — Промес для этих команд недостаточно крепок и слишком техничен. «Саутгемптон» же не дружит с классическим британским футболом, что подтверждает и статистика: «святые» восьмые по среднему числу ударов за матч (12,1) и седьмые по владению мячом (51,8%). Проблема только в реализации: «Саутгемптон» в 24 матчах забил всего 24 мяча, и только травмированный Остин в этом чемпионате отличился больше трех раз (6).

Важен и крен «Саутгемптона» на левую сторону — 40 процентов атак проходят через левый фланг (третье место в лиге), а правое крыло команда использует на 7 процентов реже. Промес нужен «святым» как раз для баланса — Пеллегрино прекрасно осведомлен, что голландец предпочитает бегать по правой бровке.

ДЕНЬГИ

Средства на покупку Промеса есть у любого клуба премьер-лиги: пухлый ТВ-контракт обогатил каждого из них, а «Саутгемптон» получил еще и мощную прибавку после продажи защитника ван Дейка «Ливерпулю» за 75 миллионов фунтов. По данным английских СМИ, «святые» готовы выложить за Промеса от 27 до 30 миллионов фунтов, так что спартаковец может стать самой дорогой покупкой в истории клуба. К слову, летом 2014-го красно-белые заплатили «Твенте» за форварда в три раза меньше.

СПЕКУЛЯЦИИ

Социальные сети превратились в ярмарку инсайдов и намеков, и по активности футболистов в Инстаграме и Твиттере можно определить их будущее. Вот и Промес на прошлой неделе активизировался. Например, оставил комментарий в официальном Инстаграме «Саутгемптона» под записью с голом своего бывшего партнера по «Твенте» Тадича.

А затем очутился на фанатской странице «Саутгемптона» (уже подозрительно). Голландец оставил запись под постом, в котором сообщается, что якобы он отказался от трансфера в «один из худших клубов премьер-лиги». Промес написал одно слово: «Неправда».

А где же правда?

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