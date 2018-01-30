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00:36 (мск), источник: Известия

Анатолий Мещеряков: В «Локомотиве» важно не разрушить химию

Председатель футбольного и баскетбольного клубов «железнодорожников» — о лидерстве команд в РФПЛ и Единой лиге ВТБ, финансовой составляющей их работы и шансах на победы.

Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне сразу два клуба, находящихся под патронажем РЖД, неожиданно лидируют в своих чемпионатах, имея при этом не самые большие бюджеты. Московский «Локомотив» сейчас занимает первую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), опережая ближайших преследователей на восемь очков. Красно-зеленые уже вышли в плей-офф Лиги Европы, где в феврале им предстоит встретиться с французской «Ниццей». Краснодарский «Локомотив-Кубань», в свою очередь, вышел в лидеры баскетбольной Единой лиги ВТБ и успешно выступает в топ-16 Еврокубка.

Статс-секретарь, заместитель генерального директора ОАО «РЖД», председатель совета директоров футбольного и председатель правления баскетбольного клуба Анатолий Мещеряков в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о факторах успеха команд, методах руководства Юрия Семина и Саши Обрадовича, трансферах и декабрьских обысках в офисе «Локомотива-Кубань».

— Есть информация, что в понедельник собирался совет директоров «Локомотива». Что вы обсуждали?

— Мы рассматривали определенные вопросы, в том числе некоторые детали принятого еще в декабре бюджета и некоторые рабочие моменты. Ничего глобального не было. Просто постатейно уточнили смету. По этому поводу был ряд вопросов у членов совета директоров — мы их обсудили и согласовали.

— В каких пропорциях распределен бюджет? Сколько заложено на трансферную часть?

— Не могу рассказать, как распределен бюджет постатейно. Но в нем однозначно нет конкретной суммы на трансферы. И в предыдущие сезоны у нас этого не было. Есть общий бюджет на 2018 год, и уже в его рамках мы рассматриваем, какую сумму выделить на приобретение новых игроков, если мы не находим оптимальные варианты на рынке свободных агентов. И в каждом случае менеджмент «Локомотива» совместно с тренерским штабом и спортивным департаментом определяет спортивную и финансовую целесообразность того или иного трансфера.

— Предлагаемые варианты с Магомедом Оздоевым и Рифатом Жемалетдиновым не были одобрены по финансовым соображениям?

— Это внутренняя история. Рассказывали про разных игроков — кого-то нам совершенно необоснованно приписали в СМИ, кого-то мы действительно обсуждали. Но по крайней мере я фамилий Оздоева и Жемалетдинова от Юрия Павловича не слышал. Есть целый список футболистов, который определяет трансферный комитет клуба. В него входит не только главный тренер. Члены этого комитета по итогам совместной работы определяют приоритетные кандидатуры и выносят их на рассмотрение совета директоров. Кандидатуры Оздоева и Жемалетдинова до совета директоров не доходили. Я лишь в некоторых публичных источниках видел цифры, которые якобы хочет выручить за них «Рубин». Они странные.

— Странные — это €6−8 млн за Магомеда Оздоева?

— Это очень странная цифра за Оздоева. При всем моем к нему уважении. Хотеть можно чего угодно. Но такие запросы выглядят очень странно.

— В декабре «Локомотив» продлил контракт с Михаилом Лысовым. Сложно дались переговоры с учетом репутации его агентов, которые год назад вступали в противостояние с президентом клуба Ильей Геркусом из-за соглашений с Алексеем и Антоном Миранчуками?

— Нет, был абсолютно нормальный и рутинный процесс. Честно говоря, я даже не знаю, кто агенты у Михаила. Всё решилось очень быстро и без скандалов. Очевидно, что сейчас все стороны, связанные с «Локомотивом», настроены на то, чтобы Лысов рос как игрок. В результате менеджмент нашел компромисс и с ним, и с его представителями. Думаю, это на пользу в первую очередь самому игроку, который в прошлом году заявил о себе и теперь должен продолжать расти.

— Лидерство баскетбольного «Локомотива-Кубани» в нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ вас удивило?

— Для меня ничего удивительного здесь нет. Думаю, для Андрея Ведищева тоже. Во-первых, поспособствовало удачное назначение тренера. Во-вторых — и это самое главное — коллектив и внутренняя химия в команде. То же, что сейчас происходит и в футбольном клубе. Во многом это зависит от игроков и их правильного подбора, но колоссальную роль играет тренерский штаб и менеджмент. Именно поэтому в том же футболе мы пока очень осторожны по части приобретения новичков — очень важно не разрушить ту химию, что была найдена в прошлом году. А что касается баскетбольного клуба, хочу заметить — трудно найти в стране болельщиков, которые поддерживают команду так, как в Краснодаре. На последней домашней встрече с «Химками» (93:78) «Баскет Холл» был полностью забит, всё было распродано за сутки и установлен очередной рекорд Единой лиги ВТБ по посещаемости — 7,5 тыс. человек. Думаю, если все клубы будут так работать с болельщиками, популярность баскетбола и футбола выйдет на совершенно иной уровень. А нам, если «Локомотив-Кубань» продолжит наращивать базу, скоро придется строить 20-тысячную арену (смеется).

— «Локомотив-Кубань» готов прервать гегемонию ЦСКА?

— Я скажу то же, что говорю в отношении футбола. И Юрий Семин, и Саша Обрадович совершенно правильно делают, когда говорят о необходимости настраиваться на каждый матч. И своим командам они доносят мысль, что важнейшей в их жизни должна быть следующая игра. Нужно настраиваться на нее, а не на медали. Тогда и трофеи придут.

— Успех с выходом в «Финал четырех» Евролиги можно повторить?

— История следующая. «Локомотив-Кубань» за этот месяц обыграл две команды, участвующие в Евролиге, — ЦСКА (90:79) и «Химки». Армейцы еще в позапрошлом сезоне побеждали в Евролиге. И вообще, сейчас первые пять-шесть команд Еврокубка вполне соответствуют уровню Евролиги. Та же «Дарушшафака», которая еще в прошлом сезоне играла в Евролиге. И, возможно, играла бы сейчас, не будь некоторых специфических решений организации. Так что шансы у нашего клуба есть. При этом в баскетболе играют не деньги. В позапрошлом сезоне, когда «Локомотив-Кубань» дошел до «Финала четырех» Евролиги, у него был самый маленький бюджет из первой четверки. В несколько раз ниже, чем у турецких и испанских клубов. Но — сумели дойти.

— В декабре в СМИ появлялась информация об обысках в офисе «Локомотива-Кубани»…

— Точно не знаю подробностей этой истории. Если она до меня не доходила, значит, это мелочь и ерунда.

— Илья Геркус заявил, что у «Локо» не до конца решены проблемы с прохождением финансового фейр-плей УЕФА на следующий сезон…

— Это вопрос к менеджменту клуба. Ничто в мире не бывает безоблачно, легко и просто. Значит, надо больше работать.

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