Анатолий Мещеряков: В «Локомотиве» важно не разрушить химию
Председатель футбольного и баскетбольного клубов «железнодорожников» — о лидерстве команд в РФПЛ и Единой лиге ВТБ, финансовой составляющей их работы и шансах на победы.
Председатель футбольного и баскетбольного клубов «железнодорожников» — о лидерстве команд в РФПЛ и Единой лиге ВТБ, финансовой составляющей их работы и шансах на победы.
В нынешнем сезоне сразу два клуба, находящихся под патронажем РЖД, неожиданно лидируют в своих чемпионатах, имея при этом не самые большие бюджеты. Московский «Локомотив» сейчас занимает первую строчку в турнирной таблице Российской футбольной
— Есть информация, что в понедельник собирался совет директоров «Локомотива». Что вы обсуждали?
— Мы рассматривали определенные вопросы, в том числе некоторые детали принятого еще в декабре бюджета и некоторые рабочие моменты. Ничего глобального не было. Просто постатейно уточнили смету. По этому поводу был ряд вопросов у членов совета директоров — мы их обсудили и согласовали.
— В каких пропорциях распределен бюджет? Сколько заложено на трансферную часть?
— Не могу рассказать, как распределен бюджет постатейно. Но в нем однозначно нет конкретной суммы на трансферы. И в предыдущие сезоны у нас этого не было. Есть общий бюджет на 2018 год, и уже в его рамках мы рассматриваем, какую сумму выделить на приобретение новых игроков, если мы не находим оптимальные варианты на рынке свободных агентов. И в каждом случае менеджмент «Локомотива» совместно с тренерским штабом и спортивным департаментом определяет спортивную и финансовую целесообразность того или иного трансфера.
— Предлагаемые варианты с Магомедом Оздоевым и Рифатом Жемалетдиновым не были одобрены по финансовым соображениям?
— Это внутренняя история. Рассказывали про разных игроков —
— Странные — это €6−8 млн за Магомеда Оздоева?
— Это очень странная цифра за Оздоева. При всем моем к нему уважении. Хотеть можно чего угодно. Но такие запросы выглядят очень странно.
— В декабре «Локомотив» продлил контракт с Михаилом Лысовым. Сложно дались переговоры с учетом репутации его агентов, которые год назад вступали в противостояние с президентом клуба Ильей Геркусом
— Нет, был абсолютно нормальный и рутинный процесс. Честно говоря, я даже не знаю, кто агенты у Михаила. Всё решилось очень быстро и без скандалов. Очевидно, что сейчас все стороны, связанные с «Локомотивом», настроены на то, чтобы Лысов рос как игрок. В результате менеджмент нашел компромисс и с ним, и с его представителями. Думаю, это на пользу в первую очередь самому игроку, который в прошлом году заявил о себе и теперь должен продолжать расти.
— Лидерство баскетбольного «Локомотива-Кубани» в нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ вас удивило?
— Для меня ничего удивительного здесь нет. Думаю, для Андрея Ведищева тоже.
— «Локомотив-Кубань» готов прервать гегемонию ЦСКА?
— Я скажу то же, что говорю в отношении футбола. И Юрий Семин, и Саша Обрадович совершенно правильно делают, когда говорят о необходимости настраиваться на каждый матч. И своим командам они доносят мысль, что важнейшей в их жизни должна быть следующая игра. Нужно настраиваться на нее, а не на медали. Тогда и трофеи придут.
— Успех с выходом в «Финал четырех» Евролиги можно повторить?
— История следующая. «Локомотив-Кубань» за этот месяц обыграл две команды, участвующие в Евролиге, — ЦСКА (90:79) и «Химки». Армейцы еще в позапрошлом сезоне побеждали в Евролиге. И вообще, сейчас первые
— В декабре в СМИ появлялась информация об обысках в офисе «Локомотива-Кубани»…
— Точно не знаю подробностей этой истории. Если она до меня не доходила, значит, это мелочь и ерунда.
— Илья Геркус заявил, что у «Локо» не до конца решены проблемы с прохождением финансового
— Это вопрос к менеджменту клуба. Ничто в мире не бывает безоблачно, легко и просто. Значит, надо больше работать.