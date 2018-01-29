Промес и «Саутгемптон»: что правда, а что вымысел

При этом, по нашим данным, самому московскому клубу «Саутгемптон» пока не хочет платить 30 миллионов евро — напомним, что именно такая сумма указана в контракте Промеса с красно-белыми в качестве отступных. Есть и еще один нюанс: 15 процентов трансфера принадлежат самому Квинси и в случае перехода за 30 миллионов евро лично он получит около 4,5. Соответственно, англичане должны раскошелиться почти на 35 миллионов. На данный момент «святые» к этому не готовы, однако переговоры продолжаются.