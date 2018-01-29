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21:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес и «Саутгемптон»: что правда, а что вымысел

Один из аутсайдеров чемпионата Англии (18-е место после 24-х туров) не оставляет попыток приобрести 26-летнего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Источник: Спорт-Экспресс

Руководство «святых» действует через агентов голландца, предлагая зарплату, которая превышает оклад форварда у чемпионов России (это 3,2 миллиона евро в год), и ряд других заманчивых финансовых условий.

При этом, по нашим данным, самому московскому клубу «Саутгемптон» пока не хочет платить 30 миллионов евро — напомним, что именно такая сумма указана в контракте Промеса с красно-белыми в качестве отступных. Есть и еще один нюанс: 15 процентов трансфера принадлежат самому Квинси и в случае перехода за 30 миллионов евро лично он получит около 4,5. Соответственно, англичане должны раскошелиться почти на 35 миллионов. На данный момент «святые» к этому не готовы, однако переговоры продолжаются.

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