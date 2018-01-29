Промес и «Саутгемптон»: что правда, а что вымысел
Один из аутсайдеров чемпионата Англии (18-е место после 24-х туров) не оставляет попыток приобрести 26-летнего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Один из аутсайдеров чемпионата Англии (18-е место после 24-х туров) не оставляет попыток приобрести 26-летнего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Руководство «святых» действует через агентов голландца, предлагая зарплату, которая превышает оклад форварда у чемпионов России (это 3,2 миллиона евро в год), и ряд других заманчивых финансовых условий.
При этом, по нашим данным, самому московскому клубу «Саутгемптон» пока не хочет платить 30 миллионов евро — напомним, что именно такая сумма указана в контракте Промеса с