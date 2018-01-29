ЦСКА снова не забил: Муса, где же ты?

ЦСКА — ПЯСТ — 0:0



ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо (Бистрович, 80), Головин, Витинью (Гордюшенко, 87), Дзагоев (Чалов, 80), Набабкин (Кучаев, 63), Вернблум.



«Пяст»: Плах (Шматуля, 46), Кончковски, Червински, Корун (Ругашевич, 72), Ягелло (Буката, 46), Бадия (Валенсия, 46. Гойко, 89), Хейтли (Баришич, 73), Петровски, Васильев (Живец, 46), Янковски (Ангельски, 59), Пападопулос (Щепаняк, 67).



Предупреждения: Вернблум, 53. Головин, 55. Пападопулос, 55.



29 января. Кампоамор. Стадион Campoamor.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАЩИТНИКАМ

Контрольные встречи редко бывают интересными для болельщиков, однако в них можно протестировать новые игровые схемы. Впервые при Гончаренко армейцы два матча подряд — с «Волеренгой» (0:0) и «Хорсенсом» (2:2) — провели в два центральных защитника — в первом случае вышли Игнашевич и Хосонов, а во втором Василий Березуцкий и Васин. Но в игре с «Пястом» тренер снова вернулся к расстановке с тремя футболистами в обороне и Фернандесом с Набабкиным (который временно подменяет травмированного Щенникова) по краям. На острие уже привычно появился Вернблум. Для номинального полузащитника эта встреча может стать последней в качестве форварда с учетом возвращения Мусы. Хотя, как знать, может тренерский штаб использует нигерийца и шведа в связке?

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА С ПОЛЯКАМИ

«Пяст» становится для ЦСКА постоянным партнером по товарищеским встречам в зимний тренировочный период. Команды встретились уже в третий раз. Последняя встреча прошла в прошедшем году и завершилась победой красно-синих со счетом 2:0. Отличились тогда Жамалетдинов и Игнашевич.

Польская команда идет на предпоследнем, 15-м месте, в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром «Пяста» является чех Пападопулос, который некоторое время выступал в России за «Жемчужину» и «Ростов».

АКИНФЕЕВ БЕЗ РАБОТЫ

Армейцы ожидаемо забрали мяч под свой контроль, однако в первые 20 минут встречи не смогли создать ни одного опасного момента. Атаки больше строились через правый фланг, где привычно активен Мариу Фернандес. Туда же часто смещался и лучший игрок первого тайма Головин, который раз за разом накручивал по два-три футболиста соперника и легко уходил от опеки.

Левый фланг, на котором действовал Набакин, оказался фактически выключен из игры. Лишь несколько раз мяч за первые 45 минут дошел до россиянина. Меньше работы было только у Акинфеева, который спокойно мог уйти на скамейку запасных. Игроки «Пяста» практически не появлялись на чужой половине поля.

Первый удар в створ ЦСКА нанес лишь в середине первой половины встречи. После паса от Витинью Вернблум пробил с линии штрафной, но вратарь справился с ударом. Красно-синие совершили множество подходов, но почти все удары блокировали защитники «Пяста». А самый опасный момент армейцы создали в самой концовке тайма. Головин ложным замахом убрал двух футболистов, но после удара хавбека мяч чуть-чуть разминулся со штангой.

ДРАКА ГОЛОВИНА И ПАПАДОПУЛОСА

После перерыва расклад сил не изменился. ЦСКА атаковал, «Пяст» защищался. Однако не обошлось без конфликта. Головин в центре поля агрессивно пошел в отбор мяча у Пападопулоса, игрок «Пяста» отмахнулся рукой. В ответ россиянин ударил соперника ладонью по лицу. Едва не завязалась драка, но партнеры вовремя растащили игроков. Судья решил ограничиться желтыми карточками, однако в официальной встрече оба футболиста могли получить и по красной.