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ЦСКА снова не забил: Муса, где же ты?
Армейцы на сборе в испанском Кампоаморе в третий раз подряд сыграли вничью, причем две встречи оказались безголевыми. Сегодня
Армейцы на сборе в испанском Кампоаморе в третий раз подряд сыграли вничью, причем две встречи оказались безголевыми. Сегодня
ЦСКА — ПЯСТ — 0:0
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо (Бистрович, 80), Головин, Витинью (Гордюшенко, 87), Дзагоев (Чалов, 80), Набабкин (Кучаев, 63), Вернблум.
«Пяст»: Плах (Шматуля, 46), Кончковски, Червински, Корун (Ругашевич, 72), Ягелло (Буката, 46), Бадия (Валенсия, 46. Гойко, 89), Хейтли (Баришич, 73), Петровски, Васильев (Живец, 46), Янковски (Ангельски, 59), Пападопулос (Щепаняк, 67).
Предупреждения: Вернблум, 53. Головин, 55. Пападопулос, 55.
29 января. Кампоамор. Стадион Campoamor.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАЩИТНИКАМ
Контрольные встречи редко бывают интересными для болельщиков, однако в них можно протестировать новые игровые схемы. Впервые при Гончаренко армейцы два матча подряд — с «Волеренгой» (0:0) и «Хорсенсом» (2:2) — провели в два центральных защитника — в первом случае вышли Игнашевич и Хосонов, а во втором Василий Березуцкий и Васин. Но в игре с «Пястом» тренер снова вернулся к расстановке с тремя футболистами в обороне и Фернандесом с Набабкиным (который временно подменяет травмированного Щенникова) по краям. На острие уже привычно появился Вернблум. Для номинального полузащитника эта встреча может стать последней в качестве форварда с учетом возвращения Мусы. Хотя, как знать, может тренерский штаб использует нигерийца и шведа в связке?
ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА С ПОЛЯКАМИ
«Пяст» становится для ЦСКА постоянным партнером по товарищеским встречам в зимний тренировочный период. Команды встретились уже в третий раз. Последняя встреча прошла в прошедшем году и завершилась победой
Польская команда идет на предпоследнем, 15-м месте, в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром «Пяста» является чех Пападопулос, который некоторое время выступал в России за «Жемчужину» и «Ростов».
АКИНФЕЕВ БЕЗ РАБОТЫ
Армейцы ожидаемо забрали мяч под свой контроль, однако в первые 20 минут встречи не смогли создать ни одного опасного момента. Атаки больше строились через правый фланг, где привычно активен Мариу Фернандес. Туда же часто смещался и лучший игрок первого тайма Головин, который раз за разом накручивал по
Левый фланг, на котором действовал Набакин, оказался фактически выключен из игры. Лишь несколько раз мяч за первые 45 минут дошел до россиянина. Меньше работы было только у Акинфеева, который спокойно мог уйти на скамейку запасных. Игроки «Пяста» практически не появлялись на чужой половине поля.
Первый удар в створ ЦСКА нанес лишь в середине первой половины встречи. После паса от Витинью Вернблум пробил с линии штрафной, но вратарь справился с ударом.
ДРАКА ГОЛОВИНА И ПАПАДОПУЛОСА
После перерыва расклад сил не изменился. ЦСКА атаковал, «Пяст» защищался. Однако не обошлось без конфликта. Головин в центре поля агрессивно пошел в отбор мяча у Пападопулоса, игрок «Пяста» отмахнулся рукой. В ответ россиянин ударил соперника ладонью по лицу. Едва не завязалась драка, но партнеры вовремя растащили игроков. Судья решил ограничиться желтыми карточками, однако в официальной встрече оба футболиста могли получить и по красной.
Во втором тайме совсем растворился на поле Вернблум. Вся острота