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20:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» в контрольном матче обыграл московский «Арарат»

В рамках подготовки к возобновлению сезона в российской Премьер-Лиге «Урал» в контрольном матче одержал победу над московским «Араратом». Екатеринбургская команда обыграла соперника из второго дивизиона России со счётом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

В составе «Урала» голами отметились Игорь Портнягин (34-я минута) и Владимир Ильин (65-я). В концовке «Арарат» отыграл один мяч, но уйти от поражения не сумел.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров, а «Арарат» по итогам 17 матчей лидирует в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги.

Арарат М
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