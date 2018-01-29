И лучшие фото из их Instagram
«Урал» в контрольном матче обыграл московский «Арарат»
В рамках подготовки к возобновлению сезона в российской
В рамках подготовки к возобновлению сезона в российской
В составе «Урала» голами отметились Игорь Портнягин (34-я минута) и Владимир Ильин (65-я). В концовке «Арарат» отыграл один мяч, но уйти от поражения не сумел.
«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров, а «Арарат» по итогам 17 матчей лидирует в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги.