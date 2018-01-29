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«Зенит» вернулся в Петербург со сбора в ОАЭ
«Зенит» в Твиттере сообщил, что команда вернулась с первого сбора в ОАЭ.
«Зенит» в Твиттере сообщил, что команда вернулась с первого сбора в ОАЭ.
В рамках этого этапа подготовки
Со 2 по 13 февраля футболисты «Зенита» будут тренироваться в турецком Белеке, где встретятся с чемпионом Словении («Марибор», 10 февраля) и серебряными призерами Словакии («Слован», 4 февраля) и Сербии («Црвена Звезда», 7 февраля).
После 20 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера «Локомотива» на 8 очков.