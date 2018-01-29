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21:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» вернулся в Петербург со сбора в ОАЭ

«Зенит» в Твиттере сообщил, что команда вернулась с первого сбора в ОАЭ.

В рамках этого этапа подготовки сине-бело-голубые провели три товарищеских матча, одержав три победы с общим счетом 14:2 — над «Копенгагеном» (5:0), пражской «Славией» (5:1) и «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1).

Со 2 по 13 февраля футболисты «Зенита» будут тренироваться в турецком Белеке, где встретятся с чемпионом Словении («Марибор», 10 февраля) и серебряными призерами Словакии («Слован», 4 февраля) и Сербии («Црвена Звезда», 7 февраля).

После 20 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера «Локомотива» на 8 очков.

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