«Зенит» вернулся в Петербург со сбора в ОАЭ

В рамках этого этапа подготовки сине-бело-голубые провели три товарищеских матча, одержав три победы с общим счетом 14:2 — над «Копенгагеном» (5:0), пражской «Славией» (5:1) и «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1).

Со 2 по 13 февраля футболисты «Зенита» будут тренироваться в турецком Белеке, где встретятся с чемпионом Словении («Марибор», 10 февраля) и серебряными призерами Словакии («Слован», 4 февраля) и Сербии («Црвена Звезда», 7 февраля).