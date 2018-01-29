Александр Самедов: В «Спартаке» Романцева двадцатидневные сборы были счастьем
Один из харизматичных лидеров
Один из харизматичных лидеров
«ДВА ДНЯ ОТДЫХА ПРОЛЕТЕЛИ СЛИШКОМ БЫСТРО»
— «Спартак» начал подготовку ко второй части сезона со сбора в Дубае. В чем была его особенность, кроме хорошей погоды?
— У первого сбора мало особенностей. Постепенно нагружались, втягивались. Думаю, все прошло так, как задумал тренерский штаб. Во всяком случае, у меня по приезде в Москву было удовлетворение от хорошо сделанной работы.
— Тем не менее, оба контрольных матча вы проиграли.
— Знаете, я провел большое количество сборов и контрольных матчей внутри этих самых сборов. Давно понял: результаты таких встреч не могут давать даже повода для
— Перерыв был небольшим. Успели дома
— Нет, ничем серьезным не занимался. Два дня в кругу семьи пролетели слишком быстро. К тому же был медосмотр, который тоже потребовал времени.
— За такой короткий срок и с режима соскочить не успеешь.
— Некогда было: ел, что приготовила жена, а
«ОДНАЖДЫ НАС СВОЗИЛИ НА ПЕРВЫЙ СБОР В ЮАР»
— Вы уже третий день в Марбелье. Как ощущения?
— А вот здесь начали с места в карьер. С первого же дня работаем в двухразовом режиме. Нагрузки возросли. Идет тяжелая работа.
— У вас глаз наметан. Можете дать оценку сегодняшнему состоянию команды?
— Именно сейчас сложно делать
— Вас трудно удивить новизной занятий на сборах. И все же,
— Нет, никому не удавалось меня поразить
— Как менялись с годами ваши приоритеты в использовании свободного времени на сборе?
— Я — достаточно опытный футболист и хорошо знаю свой организм. Поэтому очень бережно отношусь к процессу восстановления. Естественно, сейчас этому уделяю больше времени, чем тогда, когда был молодым. Первая тренировка заканчивается, потом обед и обязательно сон. Вечером после тренировки и ужина — восстановительные процедуры. Если по
— И так из года в год?
— Нет. Честно скажу: когда был молодым, сборы были только в радость. В том, романцевском еще «Спартаке», считалось счастьем уехать
«ТРАВМА ДЖИКИИ — СПОРТИВНАЯ НЕЛЕПОСТЬ»
— А в части питания? Приоритеты с годами изменились?
— Мне всегда хочется сладкого. Десерта. Но со временем научился от этого уходить. Двухразовый тренировочный режим требует других углеводов. Конечно, в моем рационе и овощи присутствуют в большом количестве, и обязательно белки — рыба, мясо.
— Что вы выбрали сегодня на ужин?
— Овощной салат и стейк из лосося.
— Кстати, о вкусной и здоровой пище. Капитан накрыл поляну в честь дня рождения?
— Сейчас не до полян. В субботу поздравили Дениса, а потом опять две тренировки.
— Говорят, в свободный вечер после игры уже трое грозятся заплатить за праздничный ужин по поводу своего дня рождения: Глушаков, Комбаров и Зе Луиш.
— Да? Не знал о таких планах. Нужно будет заказать видеотост от Джикии.
— Тот злополучный для Георгия матч был так необходим на первом сборе?
— Дело не в матче и не в сопернике. Это — спортивная нелепость. Он отдавал пас и порвался. Футбол бывает жестоким.
«ВОСЕМЬ ОЧКОВ ОТРЫВА МЫ МОЖЕМ ПРЕВРАТИТЬ В ПЯТЬ»
— До первой игры с Атлетиком остается чуть больше двух недель. Теория уже началась по этой теме?
— Еще рановато. Придет время, и тренеры нам все расскажут о сопернике. Тщательно разберем, посмотрим видео.
— Но вы сейчас в Испании. Видели «Атлетик» в последнем туре?
—
— А вообще, если находитесь дома и есть выбор — какому чемпионату отдаете предпочтение?
— А я не жалую футбол, когда нахожусь дома. Но могу посмотреть все, кроме Франции.
— Первый официальный матч «Спартака» после сборов — еврокубковый. Тем не менее, в голове сидят 8 очков отрыва от «Локо»?
— Конечно, сидят. Есть четкое понимание того, что восемь очков за десять туров до финиша это много. Но мы также очень хорошо понимаем, что 4 марта можем превратить эти восемь — в пять. И наши шансы догнать «Локомотив» серьезно увеличатся.
— Что психологически легче — сокращать такой отрыв или не давать к себе приблизиться?
— Не знаю. Но я
— Вам понравился ролик «Локомотива», где под фортепианный аккомпанемент своего
— Не поверите. Я не видел этого ролика!
«МЫ НЕ ПРОПУСКАЕМ НОВИЧКОВ СКВОЗЬ СТРОЙ»
— В «Спартак» приходят новички, поигравшие в «Челси», «Наполи», «Милане». Ваше отношение к ним основывается на принципе «сначала покажи что можешь?»
— Не без этого, но огромное значение имеет то, как человек ведет себя не только на поле или в раздевалке, но и в быту. У меня, кстати, сложилось очень хорошее впечатление о ребятах, которые приехали к нам за последний год.
— Максимовича уже прописали?
— У нас нет обрядов. Мы не пропускаем сквозь строй и не делаем ничего подобного. А Николу хорошо встретили. Тренер представил взаимно игрока и команду, сказал «Добро пожаловать!», мы поаплодировали и приняли человека в коллектив. Уже вовсю работает с нами.
— В Марбелье с основой тренируются несколько молодых игроков. Лично вам нравится подрастающее поколение?
— Скажу так: пусть хорошо работают и пытаются доказать, что достойны основы.
— Сегодня вы в команде — тот самый дядька, о котором мечтают многие тренеры. Как Каррера использует ваш статус?
— Я в команде всего лишь год. В «Спартаке» есть футболисты, которые играют за клуб подольше меня, им такой статус подходит больше. Но если потребуется
«ПОКА НЕ ДУМАЮ ОБ ОКОНЧАНИИ КАРЬЕРЫ»
— Чем вы пятнадцать лет назад отличались от нынешней молодежи?
— Каждое поколение считает, что последующее уже не такое. Я — не исключение. Не могу сказать: хуже нынешняя молодежь нас молодых или лучше. Но то, что новое поколение совершенно другое — это точно.
— Вы даете о себе знать вашим первым тренерам из московского «Красногвардейца»?
— Конечно. Раньше, когда был жив отец, эта связь была прочнее. Сейчас уже не так, но я никого не забываю.
— На вашей позиции до срока не играют. Уже задумывались о своем будущем в футболе? Или не в футболе?
— Конечно, я же давно играю и не мог не задумываться о том, что будет дальше. Раньше я говорил, что вряд ли свяжу свою жизнь с футболом после окончания карьеры, но сейчас я скажу лишь о том, что очень хочу играть. У меня еще полтора года будет действовать контракт со «Спартаком», я хочу набрать на этих сборах хорошие кондиции и помочь своей команде достичь максимального результата. Впереди чемпионат мира, я хочу успешно сыграть за сборную и пока не думаю об окончании карьеры. Впереди много всего интересного.