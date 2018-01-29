Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК пытается выкрутиться: в ЕС комитет заставили ответить
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Британка удивила мужа, родив на переднем сидении машины
Ряд СМИ обратили внимание на ошибочные слова Путина
СМИ: Ванесса Паради выходит замуж
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
28.01
Рома0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
28.01
Барселона2
Алавес1
Футбол. Зарубежный
28.01
Марсель2
Монако2
Футбол. Зарубежный
30.01
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
30.01
Суонси
Арсенал
Все события
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
«Путин хорошо знает, кто я такой»: новые разоблачения Родченкова
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
Вопрос жизни и смерти: репортаж из реанимации
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
В Швеции умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
Арендаторам квартир вернут налоговый вычет
Фоторепортажи
8«Россия должна это ценить»
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
19:21 (мск), источник: Советский спорт

Александр Самедов: В «Спартаке» Романцева двадцатидневные сборы были счастьем

Один из харизматичных лидеров красно-белых дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Источник: Советский спорт

«ДВА ДНЯ ОТДЫХА ПРОЛЕТЕЛИ СЛИШКОМ БЫСТРО»

— «Спартак» начал подготовку ко второй части сезона со сбора в Дубае. В чем была его особенность, кроме хорошей погоды?

— У первого сбора мало особенностей. Постепенно нагружались, втягивались. Думаю, все прошло так, как задумал тренерский штаб. Во всяком случае, у меня по приезде в Москву было удовлетворение от хорошо сделанной работы.

— Тем не менее, оба контрольных матча вы проиграли.

— Знаете, я провел большое количество сборов и контрольных матчей внутри этих самых сборов. Давно понял: результаты таких встреч не могут давать даже повода для каких-либо выводов.

— Перерыв был небольшим. Успели дома что-нибудь важное сделать за пару дней?

— Нет, ничем серьезным не занимался. Два дня в кругу семьи пролетели слишком быстро. К тому же был медосмотр, который тоже потребовал времени.

— За такой короткий срок и с режима соскочить не успеешь.

— Некогда было: ел, что приготовила жена, а чего-то лишнего я себе не позволял.

«ОДНАЖДЫ НАС СВОЗИЛИ НА ПЕРВЫЙ СБОР В ЮАР»

— Вы уже третий день в Марбелье. Как ощущения?

— А вот здесь начали с места в карьер. С первого же дня работаем в двухразовом режиме. Нагрузки возросли. Идет тяжелая работа.

— У вас глаз наметан. Можете дать оценку сегодняшнему состоянию команды?

— Именно сейчас сложно делать какие-то выводы. Видно, что из-за больших нагрузок пока нет легкости. Даже так скажу: пока еще нет понимания того, в каком ты состоянии сам. Но скоро все придет в норму, в том числе и через серию контрольных игр на втором сборе. Так что к первому официальному матчу мы должны подойти в неплохой форме.

— Вас трудно удивить новизной занятий на сборах. И все же, кому-нибудь когда-нибудь это удавалось?

— Нет, никому не удавалось меня поразить чем-либо новым. Но это касается тренеров и предложенных упражнений. А вот место, выбранное для первого сбора, удивило: однажды с «Москвой» мы отправились готовиться к сезону… в ЮАР. Это был специфический выбор, поверьте.

— Как менялись с годами ваши приоритеты в использовании свободного времени на сборе?

— Я — достаточно опытный футболист и хорошо знаю свой организм. Поэтому очень бережно отношусь к процессу восстановления. Естественно, сейчас этому уделяю больше времени, чем тогда, когда был молодым. Первая тренировка заканчивается, потом обед и обязательно сон. Вечером после тренировки и ужина — восстановительные процедуры. Если по каким-то причинам днем не удается уснуть — слушаю музыку или читаю. Ничего не изменилось.

— И так из года в год?

— Нет. Честно скажу: когда был молодым, сборы были только в радость. В том, романцевском еще «Спартаке», считалось счастьем уехать куда-нибудь в Турцию не на две недели, а дней на двадцать. А сейчас — трудновато. Не из-за нагрузок. Просто с годами расставание с семьей переносится тяжелее.

«ТРАВМА ДЖИКИИ — СПОРТИВНАЯ НЕЛЕПОСТЬ»

— А в части питания? Приоритеты с годами изменились?

— Мне всегда хочется сладкого. Десерта. Но со временем научился от этого уходить. Двухразовый тренировочный режим требует других углеводов. Конечно, в моем рационе и овощи присутствуют в большом количестве, и обязательно белки — рыба, мясо.

— Что вы выбрали сегодня на ужин?

— Овощной салат и стейк из лосося.

— Кстати, о вкусной и здоровой пище. Капитан накрыл поляну в честь дня рождения?

— Сейчас не до полян. В субботу поздравили Дениса, а потом опять две тренировки.

— Говорят, в свободный вечер после игры уже трое грозятся заплатить за праздничный ужин по поводу своего дня рождения: Глушаков, Комбаров и Зе Луиш.

— Да? Не знал о таких планах. Нужно будет заказать видеотост от Джикии.

— Тот злополучный для Георгия матч был так необходим на первом сборе?

— Дело не в матче и не в сопернике. Это — спортивная нелепость. Он отдавал пас и порвался. Футбол бывает жестоким.

«ВОСЕМЬ ОЧКОВ ОТРЫВА МЫ МОЖЕМ ПРЕВРАТИТЬ В ПЯТЬ»

— До первой игры с Атлетиком остается чуть больше двух недель. Теория уже началась по этой теме?

— Еще рановато. Придет время, и тренеры нам все расскажут о сопернике. Тщательно разберем, посмотрим видео.

— Но вы сейчас в Испании. Видели «Атлетик» в последнем туре?

— Из-за процедур в пятницу зацепили только часть матча с «Эйбаром» (1:1 — прим.ред), но так, чтобы внимательно следить, например, что там у них с левым флангом, я не следил.

— А вообще, если находитесь дома и есть выбор — какому чемпионату отдаете предпочтение?

— А я не жалую футбол, когда нахожусь дома. Но могу посмотреть все, кроме Франции.

— Первый официальный матч «Спартака» после сборов — еврокубковый. Тем не менее, в голове сидят 8 очков отрыва от «Локо»?

— Конечно, сидят. Есть четкое понимание того, что восемь очков за десять туров до финиша это много. Но мы также очень хорошо понимаем, что 4 марта можем превратить эти восемь — в пять. И наши шансы догнать «Локомотив» серьезно увеличатся.

— Что психологически легче — сокращать такой отрыв или не давать к себе приблизиться?

— Не знаю. Но я почему-то уверен, что мы и сократим, и приблизимся.

— Вам понравился ролик «Локомотива», где под фортепианный аккомпанемент своего пресс-атташе половина игроков основы замечательно поют? По сути, чемпионское поведение, согласитесь.

— Не поверите. Я не видел этого ролика!

«МЫ НЕ ПРОПУСКАЕМ НОВИЧКОВ СКВОЗЬ СТРОЙ»

— В «Спартак» приходят новички, поигравшие в «Челси», «Наполи», «Милане». Ваше отношение к ним основывается на принципе «сначала покажи что можешь?»

— Не без этого, но огромное значение имеет то, как человек ведет себя не только на поле или в раздевалке, но и в быту. У меня, кстати, сложилось очень хорошее впечатление о ребятах, которые приехали к нам за последний год.

— Максимовича уже прописали?

— У нас нет обрядов. Мы не пропускаем сквозь строй и не делаем ничего подобного. А Николу хорошо встретили. Тренер представил взаимно игрока и команду, сказал «Добро пожаловать!», мы поаплодировали и приняли человека в коллектив. Уже вовсю работает с нами.

— В Марбелье с основой тренируются несколько молодых игроков. Лично вам нравится подрастающее поколение?

— Скажу так: пусть хорошо работают и пытаются доказать, что достойны основы.

— Сегодня вы в команде — тот самый дядька, о котором мечтают многие тренеры. Как Каррера использует ваш статус?

— Я в команде всего лишь год. В «Спартаке» есть футболисты, которые играют за клуб подольше меня, им такой статус подходит больше. Но если потребуется кого-то опекать из молодых, я готов помочь и подсказать с удовольствием.

«ПОКА НЕ ДУМАЮ ОБ ОКОНЧАНИИ КАРЬЕРЫ»

— Чем вы пятнадцать лет назад отличались от нынешней молодежи?

— Каждое поколение считает, что последующее уже не такое. Я — не исключение. Не могу сказать: хуже нынешняя молодежь нас молодых или лучше. Но то, что новое поколение совершенно другое — это точно.

— Вы даете о себе знать вашим первым тренерам из московского «Красногвардейца»?

— Конечно. Раньше, когда был жив отец, эта связь была прочнее. Сейчас уже не так, но я никого не забываю.

— На вашей позиции до срока не играют. Уже задумывались о своем будущем в футболе? Или не в футболе?

— Конечно, я же давно играю и не мог не задумываться о том, что будет дальше. Раньше я говорил, что вряд ли свяжу свою жизнь с футболом после окончания карьеры, но сейчас я скажу лишь о том, что очень хочу играть. У меня еще полтора года будет действовать контракт со «Спартаком», я хочу набрать на этих сборах хорошие кондиции и помочь своей команде достичь максимального результата. Впереди чемпионат мира, я хочу успешно сыграть за сборную и пока не думаю об окончании карьеры. Впереди много всего интересного.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Мы плачем, через нас просто переступили». На «Движение вверх» подали в суд
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
«Путин хорошо знает, кто я такой»: новые разоблачения Родченкова
ЦСКА в третий раз подряд сыграл вничью в товарищеском матче
«Спартак» заплатит за игрока «Андерлехта» 5,5 миллиона евро
Российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия ОИ
Футбольный клуб, созданный Дэвидом Бекхэмом, принят в MLS
Хоккеист «Ванкувера» признан первой звездой недели в НХЛ
Новости
Авто
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана В Сети набирает популярность видеоролик, как десятки грузовиков бьются за место в очереди на погрузку угля
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Стефания Маликова поздравила отца с рождением сына Девушка радуется появлению брата.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь