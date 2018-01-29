Александр Самедов: В «Спартаке» Романцева двадцатидневные сборы были счастьем

Источник: Советский спорт

«ДВА ДНЯ ОТДЫХА ПРОЛЕТЕЛИ СЛИШКОМ БЫСТРО»

— «Спартак» начал подготовку ко второй части сезона со сбора в Дубае. В чем была его особенность, кроме хорошей погоды?



— У первого сбора мало особенностей. Постепенно нагружались, втягивались. Думаю, все прошло так, как задумал тренерский штаб. Во всяком случае, у меня по приезде в Москву было удовлетворение от хорошо сделанной работы.

— Тем не менее, оба контрольных матча вы проиграли.

— Знаете, я провел большое количество сборов и контрольных матчей внутри этих самых сборов. Давно понял: результаты таких встреч не могут давать даже повода для каких-либо выводов.

— Перерыв был небольшим. Успели дома что-нибудь важное сделать за пару дней?

— Нет, ничем серьезным не занимался. Два дня в кругу семьи пролетели слишком быстро. К тому же был медосмотр, который тоже потребовал времени.

— За такой короткий срок и с режима соскочить не успеешь.

— Некогда было: ел, что приготовила жена, а чего-то лишнего я себе не позволял.

«ОДНАЖДЫ НАС СВОЗИЛИ НА ПЕРВЫЙ СБОР В ЮАР»

— Вы уже третий день в Марбелье. Как ощущения?

— А вот здесь начали с места в карьер. С первого же дня работаем в двухразовом режиме. Нагрузки возросли. Идет тяжелая работа.

— У вас глаз наметан. Можете дать оценку сегодняшнему состоянию команды?

— Именно сейчас сложно делать какие-то выводы. Видно, что из-за больших нагрузок пока нет легкости. Даже так скажу: пока еще нет понимания того, в каком ты состоянии сам. Но скоро все придет в норму, в том числе и через серию контрольных игр на втором сборе. Так что к первому официальному матчу мы должны подойти в неплохой форме.

— Вас трудно удивить новизной занятий на сборах. И все же, кому-нибудь когда-нибудь это удавалось?

— Нет, никому не удавалось меня поразить чем-либо новым. Но это касается тренеров и предложенных упражнений. А вот место, выбранное для первого сбора, удивило: однажды с «Москвой» мы отправились готовиться к сезону… в ЮАР. Это был специфический выбор, поверьте.

— Как менялись с годами ваши приоритеты в использовании свободного времени на сборе?

— Я — достаточно опытный футболист и хорошо знаю свой организм. Поэтому очень бережно отношусь к процессу восстановления. Естественно, сейчас этому уделяю больше времени, чем тогда, когда был молодым. Первая тренировка заканчивается, потом обед и обязательно сон. Вечером после тренировки и ужина — восстановительные процедуры. Если по каким-то причинам днем не удается уснуть — слушаю музыку или читаю. Ничего не изменилось.

— И так из года в год?

— Нет. Честно скажу: когда был молодым, сборы были только в радость. В том, романцевском еще «Спартаке», считалось счастьем уехать куда-нибудь в Турцию не на две недели, а дней на двадцать. А сейчас — трудновато. Не из-за нагрузок. Просто с годами расставание с семьей переносится тяжелее.

«ТРАВМА ДЖИКИИ — СПОРТИВНАЯ НЕЛЕПОСТЬ»

— А в части питания? Приоритеты с годами изменились?

— Мне всегда хочется сладкого. Десерта. Но со временем научился от этого уходить. Двухразовый тренировочный режим требует других углеводов. Конечно, в моем рационе и овощи присутствуют в большом количестве, и обязательно белки — рыба, мясо.

— Что вы выбрали сегодня на ужин?

— Овощной салат и стейк из лосося.

— Кстати, о вкусной и здоровой пище. Капитан накрыл поляну в честь дня рождения?

— Сейчас не до полян. В субботу поздравили Дениса, а потом опять две тренировки.

— Говорят, в свободный вечер после игры уже трое грозятся заплатить за праздничный ужин по поводу своего дня рождения: Глушаков, Комбаров и Зе Луиш.

— Да? Не знал о таких планах. Нужно будет заказать видеотост от Джикии.

— Тот злополучный для Георгия матч был так необходим на первом сборе?

— Дело не в матче и не в сопернике. Это — спортивная нелепость. Он отдавал пас и порвался. Футбол бывает жестоким.

«ВОСЕМЬ ОЧКОВ ОТРЫВА МЫ МОЖЕМ ПРЕВРАТИТЬ В ПЯТЬ»

— До первой игры с Атлетиком остается чуть больше двух недель. Теория уже началась по этой теме?

— Еще рановато. Придет время, и тренеры нам все расскажут о сопернике. Тщательно разберем, посмотрим видео.

— Но вы сейчас в Испании. Видели «Атлетик» в последнем туре?

— Из-за процедур в пятницу зацепили только часть матча с «Эйбаром» (1:1 — прим.ред), но так, чтобы внимательно следить, например, что там у них с левым флангом, я не следил.

— А вообще, если находитесь дома и есть выбор — какому чемпионату отдаете предпочтение?

— А я не жалую футбол, когда нахожусь дома. Но могу посмотреть все, кроме Франции.

— Первый официальный матч «Спартака» после сборов — еврокубковый. Тем не менее, в голове сидят 8 очков отрыва от «Локо»?

— Конечно, сидят. Есть четкое понимание того, что восемь очков за десять туров до финиша это много. Но мы также очень хорошо понимаем, что 4 марта можем превратить эти восемь — в пять. И наши шансы догнать «Локомотив» серьезно увеличатся.

— Что психологически легче — сокращать такой отрыв или не давать к себе приблизиться?

— Не знаю. Но я почему-то уверен, что мы и сократим, и приблизимся.

— Вам понравился ролик «Локомотива», где под фортепианный аккомпанемент своего пресс-атташе половина игроков основы замечательно поют? По сути, чемпионское поведение, согласитесь.

— Не поверите. Я не видел этого ролика!

«МЫ НЕ ПРОПУСКАЕМ НОВИЧКОВ СКВОЗЬ СТРОЙ»

— В «Спартак» приходят новички, поигравшие в «Челси», «Наполи», «Милане». Ваше отношение к ним основывается на принципе «сначала покажи что можешь?»

— Не без этого, но огромное значение имеет то, как человек ведет себя не только на поле или в раздевалке, но и в быту. У меня, кстати, сложилось очень хорошее впечатление о ребятах, которые приехали к нам за последний год.

— Максимовича уже прописали?

— У нас нет обрядов. Мы не пропускаем сквозь строй и не делаем ничего подобного. А Николу хорошо встретили. Тренер представил взаимно игрока и команду, сказал «Добро пожаловать!», мы поаплодировали и приняли человека в коллектив. Уже вовсю работает с нами.

— В Марбелье с основой тренируются несколько молодых игроков. Лично вам нравится подрастающее поколение?

— Скажу так: пусть хорошо работают и пытаются доказать, что достойны основы.

— Сегодня вы в команде — тот самый дядька, о котором мечтают многие тренеры. Как Каррера использует ваш статус?

— Я в команде всего лишь год. В «Спартаке» есть футболисты, которые играют за клуб подольше меня, им такой статус подходит больше. Но если потребуется кого-то опекать из молодых, я готов помочь и подсказать с удовольствием.

«ПОКА НЕ ДУМАЮ ОБ ОКОНЧАНИИ КАРЬЕРЫ»

— Чем вы пятнадцать лет назад отличались от нынешней молодежи?

— Каждое поколение считает, что последующее уже не такое. Я — не исключение. Не могу сказать: хуже нынешняя молодежь нас молодых или лучше. Но то, что новое поколение совершенно другое — это точно.

— Вы даете о себе знать вашим первым тренерам из московского «Красногвардейца»?

— Конечно. Раньше, когда был жив отец, эта связь была прочнее. Сейчас уже не так, но я никого не забываю.

— На вашей позиции до срока не играют. Уже задумывались о своем будущем в футболе? Или не в футболе?