Трансфер в зону комфорта. У Божовича отличные шансы воскресить Дзюбу

Источник: Советский спорт

Почему необходимости в Дзюбе нет?

У «Арсенала» в нынешнем сезоне все складывается хорошо: после 20 туров туляки занимают восьмое место, уже оторвались на четыре очка от зоны стыковых матчей, а от зоны прямого вылета на все шесть. В прошлом сезоне «пушкари» об этом могли лишь мечтать. Тогда они только в последнем туре ухватились за переходные встречи, обыграв немотивированный «Спартак» (3:0).

Нынче у «Арсенала» есть и поставленная игра, и свои герои. В атаке это Лука Джорджевич. Арендованный у «Зенита» нападающий забил семь мячей, причем все их черногорец провел с игры. Нет у Тулы футболиста, который забил бы больше.

В первой части сезона Джорджевич застолбил за собой место центрфорварда. Все свои голы он забил из штрафной площадки, три провел правой ногой, а четыре головой. По данным Understat.com, в общей сложности черногорец нанес 47 ударов, лишь пять из-них из-за пределов штрафной площади.

Учитывая фактор Джорджевича, трансфер Дзюбы вызывает удивление. Но лишь на первый взгляд.

И все-таки зачем «Арсеналу» Дзюба?

У «Арсенала» совсем нет альтернативы Джорджевичу. В первых двух турах с первых минут на поле выходил Федерико Расич, но ни разу не доиграл до финального свистка — его меняли. В этих играх Расич результативными действиями не отметился, а больше в основе не появлялся. 12 раз аргентинец выходил на замену, но в не забивал и партнерам не ассистировал.

Другой важный момент — количество голов: «Арсенал» забил 20 мячей — лишь пять команд турнира отличились меньше. В такой ситуации понятно желание клуба усилить атаку игроком, который эти голы может дать. Дзюба к ним относится.

В первой части сезона «Арсенал» использовал схемы 4−3−3, 4−2−3−1 и 4−4−2. Дзюба может сыграть как на острие атаки в одиночку, так и составить тандем с Джорджевичем. Миодраг Божович уже успел отметить, что с приходом Дзюбы у него появится тактическая вариативность. А еще Граф сказал, что Джорджевич может сыграть на краю атаки. Сомнение нет: тренер ищет возможность сделать игру команды более результативной. Приход Дзюбы и перевод Джорджевича налево может поспособствовать голевой производительности.

Но все-таки вариант с парой Джорджевич — Дзюба впереди выглядит заманчивее. Потому что у «Арсенала» очень атакующие фланги: играющий справа Кирилл Комбаров уже сделал четыре голевые передачи, действующий на левой бровке Виктор Альварес трижды ассистировал партнерам. Наличие у «Арсенала» впереди пары Джорджевич — Дзюба может поставить в неудобное положение соперников — как бы им не пришлось переключиться на игру в три центральных защитника. Что игра с двумя форвардами впереди в плане голов перспектива, в первой части сезона показал «Тосно» с Заболотным и Марковым в атаке. И Божович в этом мог убедиться лично: Марков забил три гола его «Арсеналу» («Тосно» победил 3:2) головой, в то время как Заболотный тоже был в штрафной. Кстати, «Арсенал» играл в два центральных защитника.

Почему воссоединение Божовича и Дзюбы перспективно?

Миодраг Божович отлично знает, чем силен Дзюба. Именно у этого тренера в сезоне-2013/14 Артем забил 17 голов в российской премьер-лиге. Никогда спортсмен не забивал больше.

Все свои 17 голов в «Ростове» Дзюба забил из штрафной площадки. Семь из них головой. Главными поставщика мячей были Джано Ананидзе и Тимофей Калачев. В «Арсенале» проблем с поставщиками быть не должно: это не только линейные игроки, но и полузащитник Сергей Ткачев.

Чем отличаются роли центрфорварда в «Зените» и «Арсенале»?

Дзюба не вписался в игру «Зенита», так как Роберто Манчини нужен подвижный нападающий. У итальянца не доходят до лицевой линии крайние защитники, их нехватку впереди своим движением должны компенсировать нападающие, создавая зоны и для себя, и для партнеров, что сильной стороной Дзюбы не является. В «Арсенале» крайние защитники поднимаются высокого. Их действия позволяют центрфорварду сосредоточиться на работе в штрафной площадке и близлежащей территории, что любит Дзюба.

По данным WhoScored.com, в первой части чемпионата России в среднем за матч Джорджевич делал 15 передач. Показатель Дзюбы больше — 17. При этом Артем играл в среднем 52 минуты (790 минут в 15 матчах), тогда как Джорджевич 79 (1427 минут в 18 встречах). От центрфорварда Божович хочет голов. В этом плане Манчини более привередлив — ему и создание зон подавай.

Трансфер в коллектив Миодрага Божовича для Дзюбы с тактической точки зрения — переход в зону комфорта.

Что еще даст Дзюба?

Дзюба может быть полезен «Арсеналу» не только в завершающей стадии. Но и при выходе из обороны. Дзюбу можно использовать как маяка при начале передач — делать на него длинную передачу и подстраиваться под скидки от него.

В ситуации «Арсенала» такой вариант развития атаки сейчас актуален. Потому что может пропустить начало возобновления чемпионата Александр Бурчану — в декабре он выбыл из строя из-за перелома малой берцовой кости. Он является креативным продюсером «Арсенала» в опорной зоне. И по количеству передач (52,5), и по точности (85%) румын — лучший в команде.

Интересно, что Манчини использовал Дзюбу в роли приемника забросов из глубины. В матче с «Краснодаром». И очень успешно — Дзюба грязные мячи превращал в чистые для партнеров, а его команда победила 2:0.