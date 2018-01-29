В Англии утверждают, что «Саутгемптон» продолжает вести переговоры по трансферу Промеса

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, главный тренер «святых» Маурисио Пеллегрино настаивает на оформлении сделки в зимнее трансферное окно.

Ранее появлялась информация о том, что английский и российский клубы не договорились о финансовой стороне сделки. «Саутгемптон» не готов платить 30 миллионов евро, которые прописаны в контракте 26-летнего голландца с красно-белыми.