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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Англии утверждают, что «Саутгемптон» продолжает вести переговоры по трансферу Промеса

«Саутгемптон» не отставляет надежд подписать контракт с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, сообщает Sky Sports.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, главный тренер «святых» Маурисио Пеллегрино настаивает на оформлении сделки в зимнее трансферное окно.

Ранее появлялась информация о том, что английский и российский клубы не договорились о финансовой стороне сделки. «Саутгемптон» не готов платить 30 миллионов евро, которые прописаны в контракте 26-летнего голландца с красно-белыми.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне голландец принял участие в 25 матчах на клубном уровне, забив 15 мячей и сделав 10 результативных передач.

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