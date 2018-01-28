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28 января, источник: Спорт-Экспресс

Секретная лаборатория доктора Карреры

«СЭ» рассказывает о прибытии в Максимовича, неожиданном появлении Еременко и закрытом режиме «Спартака».

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ из Марбельи

МАКСИМОВИЧ

Главное событие выходных — прибытие из Италии долгожданного центрального защитника. Никола Максимович, арендованный у «Наполи» до конца сезона, появился в спартаковском отеле в субботу после обеда. Приехав из аэропорта, он обнялся и мило побеседовал в лобби отеля со встречавшим его соотечественником Марко Петковичем. Затем дал интервью официальному сайту красно-белых и ответил на несколько вопросов спецкора «СЭ». А уже через пару часов отправился на дебютную тренировку в красно-белой экипировке. Снова в компании с Петковичем. Оно и понятно: мало того, что оба сербы, так еще и выступали на родине за один клуб — «Црвену Звезду».

26-летний Максимович пока очень осторожен в формулировках. Призывы стать для «Спартака» таким же культовым игроком как Видич — это, конечно, классная мотивация, но сжигать мосты с «Наполи» новичок явно не готов. Иначе не стал бы осыпать не ставившего его в состав Маурицио Сарри лестными эпитетами. Напомним, аренда Максимовича рассчитана только до лета.

ИГНАТОВ

Вместе с Максимовичем из машины вышел Михаил Игнатов. Понятное дело, все внимание было приковано к звездному новичку, но молодой полузащитник тоже заслуживает упоминания в статье. 17-летний атакующий хавбек не особо знаком широкой общественности. Но те болельщики, которые внимательно следят за молодежным составом москвичей, вряд ли удивились приглашению Игнатова на сбор основы.

«Тренерский штаб высоко оценил игру молодого футболиста в осенних матчах юношеской Лиги чемпионов и предоставил ему шанс продемонстрировать свои способности на сборе главной команды», — говорится в новости на официальном сайте красно-белых.

Осенью высокий (188 см) центральный полузащитник действительно выделялся в матчах дубля своими нестандартными и смелыми действиями, хотя был самым младшим в команде. Любопытно, что с 10 до 14 лет Игнатов занимался в школе ЦСКА. Те, кто видели его в деле, сравнивают парня по манере игры с де Брейне.

ЕРЕМЕНКО

За выходные на сборе «Спартака» стало на три игрока больше. Помимо Максимовича и Игнатова, к команде присоединился Сергей Еременко. История немного запутанная. По некоторым данным, после первого сбора в клубе было принято решение прекратить просмотр полузащитника, права на 19-летнего хавбека принадлежат «Базелю». Однако в субботу утром Еременко-младший сидел рядом с Массимо Каррерой на трибуне стадиончика тренировочного центра Марбельи и наблюдал за товарищеским матчем между киевским «Динамо» и софийским ЦСКА. По всей видимости, именно Каррера настоял на том, чтобы «Базель» снова отпустил игрока к красно-белым. Смотрины продолжаются.

ГЛУШАКОВ

Субботний вечер завершился торжественно. За ужином команда поздравила своего капитана Дениса Глушакова с 31-летием. Специально по такому случаю гостиничные повара приготовили торт, заранее получив наставления от спартаковского персонала, какие ингредиенты можно использовать, а какие не стоит. Задув свечи, полузащитник произнес тост:

— Приятно, когда все поздравляют. Значит, еще нужен. В прошлом году я загадал желание. И мы стали чемпионами. Хорошо отметили ту победу. Но нужно стремиться к лучшему. В этом году мы участвуем в трех турнирах. И хотя бы два титула хочу выиграть. Как минимум!

КАРРЕРА

В воскресенье над Марбельей сгустились тучи, почти весь день шел дождь. Красно-белые провели две насыщенных тренировки. Но мне удалось посмотреть только утреннюю. Да и то «нелегально» — из окна административного здания, расположенного в сотне метров от поля, где занимались красно-белые.

Дело в том, что тренировки чемпионов России проходят исключительно в закрытом от журналистов режиме. Более того, даже клубную пресс-службу Карерра не жалует. В лучшем случае пускает на пять минут.

Так вот утром я выложил в Твиттер пару видео, снятых со своей «шпионской позиции». Как они могут навредить «Спартаку» — ума не приложу. Кроме пары перепасовок там ничего не разглядеть. Ну, еще Луиз Адриану реализовал выход один на один. Но об этом его умении все вроде бы и так знают. Однако на вечернюю тренировку доступ мне был перекрыт окончательно.

Подождем ближайшего товарищеского матча. 31 января «Спартак» сыграет против софийского ЦСКА. Не терпится узнать, что за секреты так бережно охраняет итальянский волшебник.

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