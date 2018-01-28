«Урал» ведет переговоры по приобретению футболиста сборной Ганы Гьяси

«Урал» уже давно следит за Гьяси, и его представитель на выходные прибыл в Екатеринбург на переговоры, однако вопрос пока упирается в позицию «Олесунна»: та сумма, которую они хотят выручить за игрока, не устраивает «Урал». У игрока есть и другие предложения, в частности из Турции, но, по его словам, он очень хочет играть в России. Он вел переговоры с «Динамо», но московская команда, похоже, отказалась от его приобретения после покупки Федора Черных, — рассказал источник.