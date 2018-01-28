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19:29 (мск), источник: ТАСС

«Урал» ведет переговоры по приобретению футболиста сборной Ганы Гьяси

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. «Урал» ведет переговоры с норвежским «Олесунном» по приобретению 26-летнего полузащитника сборной Ганы по футболу Эдвина Гьяси. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам.

«Урал» уже давно следит за Гьяси, и его представитель на выходные прибыл в Екатеринбург на переговоры, однако вопрос пока упирается в позицию «Олесунна»: та сумма, которую они хотят выручить за игрока, не устраивает «Урал». У игрока есть и другие предложения, в частности из Турции, но, по его словам, он очень хочет играть в России. Он вел переговоры с «Динамо», но московская команда, похоже, отказалась от его приобретения после покупки Федора Черных, — рассказал источник.

Гьяси родился в Нидерландах, получил там футбольное образование и начал профессиональную карьеру — он выступал за местные «Телстар», «Де Графсхап», «Твенте», «Хераклес» и «Роду». В 2016 году полузащитник перешел в «Олесунн», подписав контракт до декабря 2018 года, и с тех пор принял участие в 54 матчах команды (12 голов).

Гьяси имеет два гражданства — Нидерландов и Ганы. В 2017 году он дебютировал в составе сборной Ганы в матчи квалификации чемпионата мира в России. На его счету две игры и один гол за национальную команду.

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