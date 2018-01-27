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20:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент: Муса, скорее всего, на следующей неделе перейдет в ЦСКА

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса в ближайшее время должен вернуться в ЦСКА.

Источник: AP 2018

Об этом корреспонденту «СЭ» Гоше ЧЕРНОВУ сказал представитель 25-летнего нигерийца Тони Харрис. Ранее агент отметил, что армейцы собираются арендовать форварда.

— Муса не попал в заявку на кубковый матч «Лестера» с «Питерборо». Он уходит в ЦСКА? — вопрос Харрису.

— Скорее всего, трансфер состоится на следующей неделе.

Муса провел в ЦСКА четыре года — с 2012-го по 2016-й, а в сезоне-2017/18 ни разу не выходил на поле в чемпионате Англии.

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