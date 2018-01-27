Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Телепузиков» упал на улице и замерз насмерть
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Ученые впервые рассчитали силу толчков плода в утробе матери
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Хозяйка Грампи Кэт отсудила $700 тыс за нарушение прав
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер0
Герта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Малага0
Жирона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Кьево
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ4
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия1
Реал4
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг1
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария5
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн1
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво2
Леванте2
Все события
Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
«Реал» разгромил «Валенсию», Роналду сделал дубль
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Gucci оденет Элтона Джона
Куркума помогает пожилым
Глубокий сон поможет не заболеть гриппом
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
8«Россия должна это ценить»
19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наводил справки у Тошича». Первое интервью Максимовича в «Спартаке»

Новобранец красно-белых — о «Наполи», «Црвене Звезде», Видиче и, конечно же, «Спартаке».

Источник: Чемпионат.com

— Долго раздумывали над предложением «Спартака»?

— Нет. Первым о «Спартаке» сообщил Трабукки. Идея понравилась. Правда, процесс перехода занял немало времени. В таких случаях не всё зависит от игрока.

— Вас встретил в отеле Петкович. Давно с ним знакомы?

— Знаю его очень давно, еще по выступлениям за сербскую юношескую сборную. Но о «Спартаке» поговорили впервые три дня назад, когда «Наполи» окончательно согласился на мой переход. Вот тогда и созвонились с Марко. Он рассказал о клубе много хорошего.

Источник: Чемпионат.com

— Что почувствовали, поставив подпись под контрактом со «Спартаком»?

— Мне было очень приятно. Знаю, что «Спартак» — один из ведущих клубов России. Тем более приятно, учитывая братские отношения болельщиков «Спартака» и моего бывшего клуба — «Црвены Звезды».

— Откуда знаете об особых отношения между красно-белыми клубами?

— Так я же с детства являюсь болельщиком «Црвены»! Слежу за командой всегда, немного начал и за «Спартаком». Прекрасно представляю себе дружбу болельщиков.

— Думаете, болельщики «Спартака» похожи на фанатов «Црвены Звезды»?

— Ещё до предложения «Спартака» я частенько следил за этой московской командой. Обращал внимание, как много у неё поклонников. Кстати, в этом плане у «Наполи» тоже отменная поддержка.

— Ваш путь похож на тот, что был у Видича.

— Да, знаю, что в своё время он очень помог «Спартаку». Пока мое будущее ясно лишь на ближайшие 4 месяца и дальше я не могу заглянуть. Постараюсь сделать всё, чтобы помочь красно-белым.

— Общались с Каррерой до трансфера?

— Напрямую с Каррерой не общался, только с помощниками. Они сказали, что он видит меня в этой команде. Сейчас у нас будет время сказать друг другу всё, что нужно. Будет время привыкнуть и внедриться в команду.

С детства являюсь болельщиком «Црвены»! Слежу за командой всегда, немного начал и за «Спартаком».

— Вы в курсе, какова на данный момент ситуация в РФПЛ?

— Конечно. «Спартак» делит второе-третье места, отставая от «Локомотива» на восемь очков. Но уже изучил календарь. Из четырёх лидеров у «Спартака» он наилучший. К тому же первая игра после перерыва — именно с «Локомотивом». И победа может здорово помочь в чемпионской гонке. Ну и потом, конечно, нужно выигрывать.

— Насколько вам привычна игра в четыре защитника?

— Для профессионального футболиста это не проблема. В последнее время я работал в «Наполи» с Маурицио Сарри. А это один из лучших тренеров Италии на данный момент. И он специализируется именно на обороне. Настоящий профессор защиты!

— Вы хотели бы остаться в «Спартаке» и по окончании аренды?

— На бумаге пока есть только четыре месяца. Не всё зависит от меня — есть ещё позиция «Наполи». Со своей стороны сделаю всё, чтобы помочь «Спартаку» добиться целей на сезон.

— Почему мало играли в «Наполи»?

— У меня были проблемы со старыми травмами. Пришлось лечиться, упустил немного времени. Когда вернулся в строй, меня ждала конкуренция с хорошими защитниками. Мне изначально было сложно с тренером «Наполи». Он щепетильно относится к каждому миллиметру в линии обороны. Было сложно привыкнуть к его системе. Поэтому меня отпустили в аренду, чтобы я окреп и, возможно, вернулся в «Наполи» в следующем году.

— Бывали ли в Москве, России? Какое представление о стране?

— Был однажды в Петербурге, когда играл за «Торино» в Лиге Европы. Я наводил справки у друзей, у Тошича. Все отзываются очень хорошо о Москве. Не знаю, смогу ли я много увидеть за четыре месяца, но главное добиться результатов со «Спартаком».

— Грядущий ЧМ-2018 — дополнительный стимул?

— Конечно. Здорово, что мундиаль будет проходить именно в той стране, где я сейчас буду выступать. Я хочу воспользоваться этой возможностью и показать, на что способен.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
«Реал» разгромил «Валенсию», Роналду сделал дубль
Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики
Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то
Датская теннисистка Возняцки выиграла Australian Open
Бестемьянова: Готова отдать свое золото, чтоб Букин попал на ОИ
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь