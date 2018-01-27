«Наводил справки у Тошича». Первое интервью Максимовича в «Спартаке»

Источник: Чемпионат.com

— Долго раздумывали над предложением «Спартака»?

— Нет. Первым о «Спартаке» сообщил Трабукки. Идея понравилась. Правда, процесс перехода занял немало времени. В таких случаях не всё зависит от игрока.

— Вас встретил в отеле Петкович. Давно с ним знакомы?

— Знаю его очень давно, еще по выступлениям за сербскую юношескую сборную. Но о «Спартаке» поговорили впервые три дня назад, когда «Наполи» окончательно согласился на мой переход. Вот тогда и созвонились с Марко. Он рассказал о клубе много хорошего.

Источник: Чемпионат.com

— Что почувствовали, поставив подпись под контрактом со «Спартаком»?

— Мне было очень приятно. Знаю, что «Спартак» — один из ведущих клубов России. Тем более приятно, учитывая братские отношения болельщиков «Спартака» и моего бывшего клуба — «Црвены Звезды».

— Откуда знаете об особых отношения между красно-белыми клубами?

— Так я же с детства являюсь болельщиком «Црвены»! Слежу за командой всегда, немного начал и за «Спартаком». Прекрасно представляю себе дружбу болельщиков.

— Думаете, болельщики «Спартака» похожи на фанатов «Црвены Звезды»?

— Ещё до предложения «Спартака» я частенько следил за этой московской командой. Обращал внимание, как много у неё поклонников. Кстати, в этом плане у «Наполи» тоже отменная поддержка.

— Ваш путь похож на тот, что был у Видича.

— Да, знаю, что в своё время он очень помог «Спартаку». Пока мое будущее ясно лишь на ближайшие 4 месяца и дальше я не могу заглянуть. Постараюсь сделать всё, чтобы помочь красно-белым.

— Общались с Каррерой до трансфера?

— Напрямую с Каррерой не общался, только с помощниками. Они сказали, что он видит меня в этой команде. Сейчас у нас будет время сказать друг другу всё, что нужно. Будет время привыкнуть и внедриться в команду.

С детства являюсь болельщиком «Црвены»! Слежу за командой всегда, немного начал и за «Спартаком».

— Вы в курсе, какова на данный момент ситуация в РФПЛ?

— Конечно. «Спартак» делит второе-третье места, отставая от «Локомотива» на восемь очков. Но уже изучил календарь. Из четырёх лидеров у «Спартака» он наилучший. К тому же первая игра после перерыва — именно с «Локомотивом». И победа может здорово помочь в чемпионской гонке. Ну и потом, конечно, нужно выигрывать.

— Насколько вам привычна игра в четыре защитника?

— Для профессионального футболиста это не проблема. В последнее время я работал в «Наполи» с Маурицио Сарри. А это один из лучших тренеров Италии на данный момент. И он специализируется именно на обороне. Настоящий профессор защиты!

— Вы хотели бы остаться в «Спартаке» и по окончании аренды?

— На бумаге пока есть только четыре месяца. Не всё зависит от меня — есть ещё позиция «Наполи». Со своей стороны сделаю всё, чтобы помочь «Спартаку» добиться целей на сезон.

— Почему мало играли в «Наполи»?

— У меня были проблемы со старыми травмами. Пришлось лечиться, упустил немного времени. Когда вернулся в строй, меня ждала конкуренция с хорошими защитниками. Мне изначально было сложно с тренером «Наполи». Он щепетильно относится к каждому миллиметру в линии обороны. Было сложно привыкнуть к его системе. Поэтому меня отпустили в аренду, чтобы я окреп и, возможно, вернулся в «Наполи» в следующем году.

— Бывали ли в Москве, России? Какое представление о стране?

— Был однажды в Петербурге, когда играл за «Торино» в Лиге Европы. Я наводил справки у друзей, у Тошича. Все отзываются очень хорошо о Москве. Не знаю, смогу ли я много увидеть за четыре месяца, но главное добиться результатов со «Спартаком».

— Грядущий ЧМ-2018 — дополнительный стимул?