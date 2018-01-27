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Анюков продлил контракт с «Зенитом»
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Александром Анюковым.
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Александром Анюковым.
Соглашение с футболистом рассчитано до конца следующего сезона. Анюков будет выступать в роли играющего тренера за «Зенит-2».
Напомним, что Анюков присоединился к «Зениту» в 2005 году и за 13 сезонов провел 389 матчей, забил 12 мячей и сделал 29 результативных передач. Он четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.