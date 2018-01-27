«Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбы и Новосельцева в «Арсенале»

Источник: РИА "Новости"

Предварительная договорённость о полугодовой аренде игроков в тульский клуб достигнута. Оба футболиста, которые в последнее время тренировались с «Зенитом-2», согласны перебраться в «Арсенал» и готовы пойти на более чем двукратное понижение окладов. При этом половину зарплаты футболисты будут получать от «канониров», а оставшиеся деньги будут перечислять сине-бело-голубые.

Сейчас в «Зените» проходят последние согласования сделок. С большой долей вероятности Дзюба и Новосельцев окажутся в «Арсенале» до конца этой недели, хотя у Артёма остаётся вариант с переходом в «Краснодар», который по-прежнему заинтересован в услугах форварда.