«Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбы и Новосельцева в «Арсенале»
«Чемпионату» стали известны подробности вероятных переходов нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева из «Зенита» в «Арсенал».
«Чемпионату» стали известны подробности вероятных переходов нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева из «Зенита» в «Арсенал».
Предварительная договорённость о полугодовой аренде игроков в тульский клуб достигнута. Оба футболиста, которые в последнее время тренировались с «Зенитом-2», согласны перебраться в «Арсенал» и готовы пойти на более чем двукратное понижение окладов. При этом половину зарплаты футболисты будут получать от «канониров», а оставшиеся деньги будут перечислять
Сейчас в «Зените» проходят последние согласования сделок. С большой долей вероятности Дзюба и Новосельцев окажутся в «Арсенале» до конца этой недели, хотя у Артёма остаётся вариант с переходом в «Краснодар», который
В текущем сезоне 29-летний Дзюба сыграл в 15 матчах РФПЛ и забил один гол. 26-летний Новосельцев не провёл ни одной встречи.