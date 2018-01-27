Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Игры для уставшей мамы
"Вы всё пропустили": эмигрант из РФ рассказал о жизни за границей
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер0
Герта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Малага0
Жирона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Кьево
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ4
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия1
Реал4
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг1
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария5
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн1
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво2
Леванте2
Все события
Фуркад высказался по поводу отстранения Шипулина от Олимпиады
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики
Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то
Хозяйка Грампи Кэт отсудила $700 тыс за нарушение прав
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Почему стресс и недостаток сна заставляют нас переедать
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
8«Россия должна это ценить»
15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбы и Новосельцева в «Арсенале»

«Чемпионату» стали известны подробности вероятных переходов нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева из «Зенита» в «Арсенал».

Источник: РИА "Новости"

Предварительная договорённость о полугодовой аренде игроков в тульский клуб достигнута. Оба футболиста, которые в последнее время тренировались с «Зенитом-2», согласны перебраться в «Арсенал» и готовы пойти на более чем двукратное понижение окладов. При этом половину зарплаты футболисты будут получать от «канониров», а оставшиеся деньги будут перечислять сине-бело-голубые.

Сейчас в «Зените» проходят последние согласования сделок. С большой долей вероятности Дзюба и Новосельцев окажутся в «Арсенале» до конца этой недели, хотя у Артёма остаётся вариант с переходом в «Краснодар», который по-прежнему заинтересован в услугах форварда.

В текущем сезоне 29-летний Дзюба сыграл в 15 матчах РФПЛ и забил один гол. 26-летний Новосельцев не провёл ни одной встречи.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
«Реал» разгромил «Валенсию», Роналду сделал дубль
Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики
Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то
Датская теннисистка Возняцки выиграла Australian Open
«Узнавал у Тошича». Первое интервью Максимовича в «Спартаке»
Бестемьянова: Готова отдать свое золото, чтоб Букин попал на ОИ
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь