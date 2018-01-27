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СМИ: «Зенит» хочет арендовать Гайтана у «Атлетико»
Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Marca.
Полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Marca.
В подписании контракта с хавбеком заинтересован «Зенит».
Предполагается, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Ранее сообщалось, что мадридцы рассчитывают выручить за трансфер Гайтана от 17 до 20 миллионов евро.
Напомним, что полузащитник выступает за «Атлетико» с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе «матрасников» 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.