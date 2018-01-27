Павел Погребняк: Буду добиваться справедливости через РФС

Источник: Спорт-Экспресс

— После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим решено добиваться справедливости в Палате по разрешению споров, — сказал Погребняк обозревателю «СЭ» Александру ЛЬВОВУ.

Форвард перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с «Тосно» (0:1).

Павел ПОГРЕБНЯК | Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» разорвало соглашение с 34-летним футболистом в четверг в одностороннем порядке. Как «СЭ» рассказал источник в клубе, основанием для расторжения договора стала системность нарушений:

1. Погребняк ездил за рулем в нетрезвом состоянии. По всей видимости, речь об истории, которая случилась осенью 2015 года. Тогда нападающий был лишен водительских прав.

2. Погребняк 9 декабря прошлого года не явился на встречу 20-го тура чемпионата России с «Анжи», вместо этого отправившись в Турин на игру «Ювентус» — «Интер».

3. Погребняк сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» — он был одет в форму «Адидас», а у бело-голубых контракт с «Найк».

Павел ПОГРЕБНЯК | Источник: Спорт-Экспресс

Юрист нападающего Михаил Прокопец сравнил ситуацию, в которой оказался Погребняк, с тяжбами между Леонидом Кучуком и московским «Локомотивом» в 2014 году. Тогда клуб расторг контракт с белорусским специалистом также в одностороннем порядке. В результате РФС обязал «Локо» выплатить Кучуку компенсацию в размере 1,8 миллиона евро.

— Претензии «Динамо» к Погребняку на уровне претензий «Локомотива» к Леониду Кучуку за то, что он якобы ведет переговоры с несуществующим клубом из Ганы, — сказал Прокопец.

— Что скажете о пункте в контракте, согласно которому «Динамо» хочет взыскать с Погребняка 20 миллионов евро за неявку на игру?

— Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными.

— И хотел бы отметить, что ничего больше ни я, ни Паша до вынесения решения не скажем, — подчеркнул юрист.