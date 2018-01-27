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00:34 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист ЦСКА Георги Миланов вернулся в общую группу игроков команды

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Болгарский футболист ЦСКА Георги Миланов вернулся в общую группу игроков московской команды на втором сборе армейцев в испанском Кампоаморе, сообщается на официальном сайте «красно-синих».

Источник: РИА "Новости"

Миланов получил перелом ноги в матче 17-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск», который прошел в Хабаровске 18 ноября 2017 года и завершился со счетом 4:2 в пользу столичной команды. Болгарин заменил во встрече Алексея Березуцкого, также сломавшего ногу, но не смог доиграть матч до конца.

Как сообщается, армейцы провели в пятницу первую тренировку на втором сборе, и Миланов вернулся в общую группу, но первые несколько дней будет заниматься с незначительными ограничениями. Другие травмированные игроки ЦСКА — Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов — продолжают работать по индивидуальной программе.

Также отмечается, что форвард армейцев Аарон Оланаре присоединится к команде в понедельник. Игрок получил несколько дополнительных выходных в связи с рождением сына.

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