Футболист ЦСКА Георги Миланов вернулся в общую группу игроков команды

Источник: РИА "Новости"

Миланов получил перелом ноги в матче 17-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровск», который прошел в Хабаровске 18 ноября 2017 года и завершился со счетом 4:2 в пользу столичной команды. Болгарин заменил во встрече Алексея Березуцкого, также сломавшего ногу, но не смог доиграть матч до конца.

Как сообщается, армейцы провели в пятницу первую тренировку на втором сборе, и Миланов вернулся в общую группу, но первые несколько дней будет заниматься с незначительными ограничениями. Другие травмированные игроки ЦСКА — Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов — продолжают работать по индивидуальной программе.