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26 января, источник: Чемпионат.com

Каррера: У Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить меня и «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в московскую команду защитника «Наполи» Николы Максимовича. Красно-белые арендовали серба до конца нынешнего сезона.

Источник: AP 2018

«Максимович прибудет в расположение команды завтра, мы ещё не общались. Предпочитаю знакомиться лично и хочу посмотреть ему в глаза.

Если защитник хороший, то для него не важно, по какой схеме играть — с тремя футболистами сзади или четырьмя. Максимович хорошо играл в «Торино», он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. Посмотрим, как он проявит себя. У него есть 10 матчей, чтобы убедить меня и клуб, — цитирует Карреру Spazio Napoli со ссылкой на Radio CRC.

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