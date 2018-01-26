Каррера: У Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить меня и «Спартак»

Если защитник хороший, то для него не важно, по какой схеме играть — с тремя футболистами сзади или четырьмя. Максимович хорошо играл в «Торино», он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. Посмотрим, как он проявит себя. У него есть 10 матчей, чтобы убедить меня и клуб, — цитирует Карреру Spazio Napoli со ссылкой на Radio CRC.