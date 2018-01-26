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26 января, источник: Советский спорт

Скопинцев нужен «Ростову», а не «Спартаку». Как Карпин провел первый сбор

«Советский спорт» о том, как команда Валерия Карпина тренировалась на первом зимнем сборе.

Источник: РИА "Новости"

На второй сбор «Ростов» отправится утром в субботу. Желто-синие вновь будет тренироваться в турецком Белеке, но переедут в другой отель. В Россию команда вернется 10 февраля.

По плану «Ростов» ждет три контрольных матча.

ПОКА ЧТО БЕЗ ПОБЕД

Что касается первого тренировочного лагеря, то по традиции на нем закладывался «фундамент» на вторую часть сезона. Главный тренер желто-синих Валерий Карпин в интервью официальному сайту клуба отметил, что он доволен своими подопечным, а работы в основном шла над «физикой».

В Белеке «Ростов» провел два контрольных матча. Игры с румынскими «Политехникой» и «Вииторул» закончились с одинаковым счетом (1:1), но проходили по разному сценарию. В первой встрече россияне свое преимущество упустили, а спустя несколько дней сами оказались в роли отыгрывающих.

ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Прямых трансляций игр желто-синие не проводили, но из обзоров встреч и составов все-таки можно сделать несколько выводов. Первый — сразу 6 игроков основы не провели на первом сборе ни одного матча. Речь идет о Мацее Вилюше, Павле Могилевце, Матия Бобене, Александре Бухарове, Сергее Паршивлюке и новичке Рагнаре Сигурдссоне. Последний еще не набрал необходимой формы, Бухаров работал индивидуально из-за повреждения, а про состояние остальных никакой информации нет.

В итоге на первом сборе Карпин занимался проверкой ближайшего резерва, смотрел на новичков и дал игровое время футболистам молодежки. Действовал «Ростов» по непривычной для себя схеме с четырьмя защитниками.

СКОПИНЦЕВ В ОСНОВЕ?

Наиболее ярко в двух встречах проявил себя защитник Дмитрий Скопинцев. 20-летний футболист первую часть сезона провел в ФНЛ, где выступал за «Балтику». В составе калининградцев игрок действовал в полузащите и отметился десятком забитых мячей.

Зимой «Рубин» прервал аренду Виталия Устинова в донской клуб, и возвращение Скопинцева на берега Дона стало неизбежным. На первом сборе молодой игрок отметился не только голевой передачей на Алексея Ионова, но и такими финтами прямо у ног главного тренера.

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Бойцов Карпин всегда ценил, поэтому именно Скопинцев сейчас главный претендент на место крайнего защитника «Ростова» на вторую часть сезона. В «Спартак» юное дарование пока что никто отпускать не собирается.

КТО НА ВЫХОД?

Перед вторым сбором у «Ростова» возникла проблема — перебор игроков. Зимой состав желто-синих уже успели пополнить 4 футболиста, по всей видимости, планируются и новые приобретения. Не за горами и возвращение Артура Юсупова, который восстановился от разрыва «крестов». Запретная ведомость клуба все-таки не резиновая и стоит ждать трансферов «на выход».

На Игоря Киреева неожиданно претендует «Рубин», стоит задуматься о своем будущем и словенцам Жану Майеру и Бобену. Их ждет серьезная конкуренция на своих позициях, а первая часть сезона показала, что они не совсем готовы держать уровень премьер-лиги. Туманны перспективы и Владимира Дядюна. Да, форвард «пашет» на тренировках и в играх, но на его счету всего лишь один забитый мяч за 20 туров.

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