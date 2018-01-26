Скопинцев нужен «Ростову», а не «Спартаку». Как Карпин провел первый сбор
«Советский спорт» о том, как команда Валерия Карпина тренировалась на первом зимнем сборе.
«Советский спорт» о том, как команда Валерия Карпина тренировалась на первом зимнем сборе.
На второй сбор «Ростов» отправится утром в субботу.
По плану «Ростов» ждет три контрольных матча.
ПОКА ЧТО БЕЗ ПОБЕД
Что касается первого тренировочного лагеря, то по традиции на нем закладывался «фундамент» на вторую часть сезона. Главный тренер
В Белеке «Ростов» провел два контрольных матча. Игры с румынскими «Политехникой» и «Вииторул» закончились с одинаковым счетом (1:1), но проходили по разному сценарию. В первой встрече россияне свое преимущество упустили, а спустя несколько дней сами оказались в роли отыгрывающих.
ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Прямых трансляций игр
В итоге на первом сборе Карпин занимался проверкой ближайшего резерва, смотрел на новичков и дал игровое время футболистам молодежки. Действовал «Ростов» по непривычной для себя схеме с четырьмя защитниками.
СКОПИНЦЕВ В ОСНОВЕ?
Наиболее ярко в двух встречах проявил себя защитник Дмитрий Скопинцев. 20-летний футболист первую часть сезона провел в ФНЛ, где выступал за «Балтику». В составе калининградцев игрок действовал в полузащите и отметился десятком забитых мячей.
Зимой «Рубин» прервал аренду Виталия Устинова в донской клуб, и возвращение Скопинцева на берега Дона стало неизбежным. На первом сборе молодой игрок отметился не только голевой передачей на Алексея Ионова, но и такими финтами прямо у ног главного тренера.
Бойцов Карпин всегда ценил, поэтому именно Скопинцев сейчас главный претендент на место крайнего защитника «Ростова» на вторую часть сезона. В «Спартак» юное дарование пока что никто отпускать не собирается.
КТО НА ВЫХОД?
Перед вторым сбором у «Ростова» возникла проблема — перебор игроков. Зимой состав
На Игоря Киреева неожиданно претендует «Рубин», стоит задуматься о своем будущем и словенцам Жану Майеру и Бобену. Их ждет серьезная конкуренция на своих позициях, а первая часть сезона показала, что они не совсем готовы держать уровень