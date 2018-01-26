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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и Максимович: аренда на 13 матчей

В четверг «Спартак» официально объявил об аренде у «Наполи» до конца чемпионата России-2017/18 26-летнего защитника Николы Максимовича, который закроет проблемную позицию во второй части сезона. Сделка обойдется московскому клубу в сумму 800 тысяч евро, при этом больше 13 матчей серб за красно-белых не сыграет.

Источник: AFP 2018

Классный защитник — высокий, мощный, с первым пасом и сильным характером. В мастерстве сомнений никаких нет. Цену себе, очевидно, знает. Знают ее и покупатель, и продавец. Иначе «Спартак», конечно, взял бы серба на других условиях. Но пока такого игрока чемпион России может только арендовать — и то совсем ненадолго. Фактически на три весенних месяца.

В лучшем случае новичок проведет 13 встреч — это если «Спартак» дойдет до финала Кубка России. В худшем — 11. Учитывая, что красно-белые заплатили «Наполи» за аренду 800 тысяч евро, один матч серба при полной нагрузке обойдется московскому клубу от 61 до 72 тысяч евро.

Для футболиста такого класса — немного. Цена Промеса, например, который приносит пользу «Спартаку» уже четвертый сезон и провел больше сотни встреч, к концу сезона составит примерно 80 тысяч евро за игру. Фернанду — почти 200 тысяч. Подсчеты условны, но в некотором смысле показательны.

Так что если Максимович будет регулярно выходить на поле (и делать это успешно), вряд ли кто назовет аренду пустой тратой денег. Даже без участия в Лиге Европы.

Все-таки это не тот турнир, в котором «Спартак» может что-то планировать. Гораздо в большей степени результат в еврокубках зависит от удачи, вдохновения, эмоций. Вспомните Лигу чемпионов — совершенно разные матчи, ни один из которых не поддавался логике. Наверняка так будет и сейчас.

Никола МАКСИМОВИЧ | Источник: AFP 2018

А вот вложиться в последние 10 туров РФПЛ — это разумно. В том числе, и таким вот временным укреплением.

Но смотреть в будущее все равно нужно — потому что этот сезон наверняка станет последним в «Спартаке» для Сердара Таски, который осенью был безоговорочно основным. Учитывая то, что их пара с Максимовичем скорее всего будет стартовой, после окончания чемпионата у красно-белых окажется сразу минус два центральных защитника.

Да, летом поправится Джикия, но можно ли после крестов что-то планировать?

В общем, при качественном оперативном маневре глобально свою проблему «Спартак» не решил — только выиграл немного времени. Максимович — отличный вариант, но он только и.о. Со всеми побочными эффектами. Впрочем, летом на трансферном рынке всегда больше простора, и это тоже необходимо учитывать. Не Максимович, права выкупа на которого у «Спартака» нет, так кто-то другой.

А может, и сербу в Москве так понравится, что он решит задержаться подольше?

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