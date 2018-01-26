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20:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погребняк — о споре с «Динамо»: Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк сообщил «СЭ», что оспорит досрочное расторжение контракта между ним и московским «Динамо» в палате по разрешению споров РФС.

Источник: Спорт-Экспресс

— После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством приятно решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров, — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Александру ЛЬВОВУ.

«Динамо» расторгло соглашение с 34-летним форвардом в четверг в одностороннем порядке.

Ветеран перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за «Динамо» один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с «Тосно» (0:1).

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