Погребняк — о споре с «Динамо»: Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров

Источник: Спорт-Экспресс

— После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством приятно решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров, — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Александру ЛЬВОВУ.

«Динамо» расторгло соглашение с 34-летним форвардом в четверг в одностороннем порядке.