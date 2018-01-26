«Астана» творит историю! «Краснодар» впервые проиграл команде из Казахстана
«Краснодар» во втором матче на
«Краснодар» во втором матче на
О блеклом футболе под палящим солнцем — в репортаже «Советского спорта».
ОПЯТЬ ИГРА С «ЛОКОМОТИВОМ». ТОЛЬКО БЫВШИМ
«Краснодар» на сборе в ОАЭ проводит уже второй матч в рамках
Смолов не попал даже в заявку. Возможно,
У «Астаны» в основе Кабананга, которым интересуется ряд клубов РФПЛ, Томасов, знатно повозивший «Спартак», известный российским болельщикам Маевский и хавбек сборной Венгрии, которого прозвали местным Скоулзом (за сходство), Кляйнхайслер. В целом, состав боевой. Не стоит забывать, что «Астана» — участник
ШАЛИМОВ — В КЕПКЕ, «КРАСНОДАР» — БЕЗ СМОЛОВА
Под палящим восточным солнцем долго бегать команды явно не планировали. По первым минутам стало ясно, что скорости в этой встрече вряд ли окажутся запредельными. Потому стоило рассчитывать на штрафные и позиционные атаки. К первому на десятой минуте и прибегли астанинцы. После подачи с правого фланга на дальнюю штангу Малый сначала пробил головой, а потом еще раз, уже после сейва Крицюка, добил мяч в ворота. «Краснодар» опять пропустил со стандарта, все как в матче с ташкентским «Локомотивом».
И будто не проснулся «Краснодар». Томасову по кайфу забивать нашим клубам на этих сборах. Марин прошел по центру, сблизился с защитниками, нашел, как говорится, щелочку между Стежко и Гранквистом и плотно пробил в нижний угол метров с двадцати. И если раньше «быки» никогда не проигрывали клубам из Казахстана, то в этот жаркий день история очевидно могла быть переписана. У Шалимова, нацепившего кепку, опять проблемы.
В первом тайме «Астана» тупо перебегала «Краснодар», еще и используя высокий прессинг в начале встречи. Естественно, значило это только одно — каждая команда на сборах преследовала свои цели. К тому же, в России и Казахстане чемпионат стартует в разное время. Потому и план подготовки на сборах кардинально отличается. Очевидно, «быки» находились под серьезными нагрузками, но это не помешало им показать уровень: Жигулев идеально лонгболлом вывел Ивана на правый фланг штрафной, оттуда молдаванин откатил в район 11-метровой отметки, а там Классон расстрелял пустые ворота в касание. Не все потеряно!
Или все? «Астана» опять забила три мяча российскому клубу в первом тайме. Кабананга без проблем вошел в штрафную по месту левого инсайда, уперся в лицевую и оттуда покатил на пустые ворота, где опять оказался Томасов. Хорват оформил дубль, просто подставив ногу. Есть над чем подумать «Краснодару» в перерыве.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ «КРАСНОДАРА»
Вторая половины игры принесла в первую очередь масштабные кадровые перемены. Шалимов поменял вообще всю команду, теперь на поле вышли Синицын, Воробьев, Нестеренко, Калинин, Мартынович, Шишкин, Янбаев, Жоаозиньо, Газинский, Ристич и Вандерсон. У «Астаны» — то же самое, появились 11 свежих футболистов.
«Быки» в новом обличии стали поживее. Янбаев постоянно подключался по флангу, Ристич не чурался бить с дальней дистанции. У соперника наоборот — потерялась магия в центре, брак возрос до небес, а голевые моменты исчезли. Правда, хватило краснодарцев минут на тридцать активного футбола, потом и эти 11 человек знатно подсели.
Истинный «Краснодар» промелькнул лишь на последних минутах. Оппонент оставлял широченные дыры, уходя вперед большим числом. Потому и Вандерсон чувствовал себя отлично, потому и Газинский подключался к атакам чуть ли не в роли второго форварда. Но голов это не принесло. Да и надо ли костьми ложиться, когда степень готовности команды откровенно говоря никакая?
За наискучнейшей игрой «быков» укрылся исторический результат — «Краснодар» впервые в истории уступил команде из Казахстана. И не важно, что матч носил неофициальный статус, что не было Смолова, что другие лидеры играли даже не в половину своих возможностей. Просто так случилось. Вот и все.