Шатова пока не отпускают из «Зенита», но не берут на второй сбор

Если форвард в ближайшее время будет арендован тульским «Арсеналом», то полузащитник остается в расположении «Зенита-2», хотя у него существует вариант с «Краснодаром». Однако сине-бело-голубые пока не принимают предложение «быков» об аренде, а Манчини не намерен включать Шатова в состав основы «Зенита» на второй зимний сбор (Турция, 2—13 февраля ).