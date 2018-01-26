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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шатова пока не отпускают из «Зенита», но не берут на второй сбор

Как стало известно «СЭ» из окружения главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Роберто Манчини, итальянец не хочет возвращать в основной состав 27-летнего хавбека Олега Шатова и 29-летнего нападающего Артема Дзюбу.

Источник: Спорт-Экспресс

Если форвард в ближайшее время будет арендован тульским «Арсеналом», то полузащитник остается в расположении «Зенита-2», хотя у него существует вариант с «Краснодаром». Однако сине-бело-голубые пока не принимают предложение «быков» об аренде, а Манчини не намерен включать Шатова в состав основы «Зенита» на второй зимний сбор (Турция, 2—13 февраля).

Напомним, что оба футболиста, как и защитники Александр Анюков с Иваном Новосельцевым, пропускают по решению тренерского штаба первый этап подготовки главной команды, который проходит в ОАЭ и продлится до 29 января. (Вячеслав КОРОТКИН).

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