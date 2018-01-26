Шатова пока не отпускают из «Зенита», но не берут на второй сбор
Как стало известно «СЭ» из окружения главного тренера клуба из
Как стало известно «СЭ» из окружения главного тренера клуба из
Если форвард в ближайшее время будет арендован тульским «Арсеналом», то полузащитник остается в расположении «Зенита-2», хотя у него существует вариант с «Краснодаром». Однако
Напомним, что оба футболиста, как и защитники Александр Анюков с Иваном Новосельцевым, пропускают по решению тренерского штаба первый этап подготовки главной команды, который проходит в ОАЭ и продлится до 29 января. (Вячеслав КОРОТКИН).