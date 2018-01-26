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«Динамо» подписало контракт с лучшим футболистом Литвы
«Динамо» на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с лучшим футболистом Литвы, полузащитником «Ягеллонии» Федором Черных.
«Динамо» на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с лучшим футболистом Литвы, полузащитником «Ягеллонии» Федором Черных.
Финансовые условия и срок соглашения между
За клуб из Польши хавбек выступал с 2015 по 2018 год, приняв участие в 94 матчах и забив 21 мяч. До этого полузащитник выступал за «Гранитас», «Днепр», «Нафтан» и «Гурник».
В составе сборной Литвы Черных принял участие в 35 матчах, забив 8 мячей.