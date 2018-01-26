«Динамо» подписало контракт с лучшим футболистом Литвы

Финансовые условия и срок соглашения между бело-голубыми и 26-летним игроком не уточняются.

За клуб из Польши хавбек выступал с 2015 по 2018 год, приняв участие в 94 матчах и забив 21 мяч. До этого полузащитник выступал за «Гранитас», «Днепр», «Нафтан» и «Гурник».