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15:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» подписало контракт с лучшим футболистом Литвы

«Динамо» на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с лучшим футболистом Литвы, полузащитником «Ягеллонии» Федором Черных.

Финансовые условия и срок соглашения между бело-голубыми и 26-летним игроком не уточняются.

За клуб из Польши хавбек выступал с 2015 по 2018 год, приняв участие в 94 матчах и забив 21 мяч. До этого полузащитник выступал за «Гранитас», «Днепр», «Нафтан» и «Гурник».

В составе сборной Литвы Черных принял участие в 35 матчах, забив 8 мячей.

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