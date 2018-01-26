СМИ: «Интер» может предложить «Зениту» 28 млн евро за Паредеса

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что «Интер» готов предложить за 23-летнего полузащитника 28 миллионов евро. Отметим, что это на пять миллионов больше, чем «Зенит» заплатил «Роме» летом 2017 года.

Представители обеих клубов уже общались. Однако «Зенит» не собирается расставаться с аргентинцем до конца сезона.