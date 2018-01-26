Одному из самых титулованных тренеров Европы 26 января исполнилось 55 лет.
СМИ: «Интер» может предложить «Зениту» 28 млн евро за Паредеса
Как сообщают «Невские новости», «Интер» интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.
Как сообщают «Невские новости», «Интер» интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.
Сообщается, что «Интер» готов предложить за 23-летнего полузащитника 28 миллионов евро. Отметим, что это на пять миллионов больше, чем «Зенит» заплатил «Роме» летом 2017 года.
Представители обеих клубов уже общались. Однако «Зенит» не собирается расставаться с аргентинцем до конца сезона.
На счету Паредеса в текущем сезоне 27 матчей за питерцев, в которых он забил пять голов и отдал шесть голевых передач. По данным transfermarkt, текущая стоимость футболиста оценивается в 18 млн евро.