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15:27 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: «Интер» может предложить «Зениту» 28 млн евро за Паредеса

Как сообщают «Невские новости», «Интер» интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что «Интер» готов предложить за 23-летнего полузащитника 28 миллионов евро. Отметим, что это на пять миллионов больше, чем «Зенит» заплатил «Роме» летом 2017 года.

Представители обеих клубов уже общались. Однако «Зенит» не собирается расставаться с аргентинцем до конца сезона.

На счету Паредеса в текущем сезоне 27 матчей за питерцев, в которых он забил пять голов и отдал шесть голевых передач. По данным transfermarkt, текущая стоимость футболиста оценивается в 18 млн евро.

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