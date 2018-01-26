Наследник Видича, проклятый Михайловичем. Семь фактов о новичке «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

НОВЫЙ ВИДИЧ

Любой молодой и талантливый защитник в Сербии обречен на сравнения с одним из лучших представителей своего амплуа в истории страны Неманьей Видичем. Максимович, естественно, этой судьбы не избежал: лестные отзывы и рассуждения о могучих перспективах полетели в его адрес сразу же, стоило ему проявить себя на высоком уровне. «Новый Видич», — такое прозвище за ним на родине и закрепилось, а спустя несколько лет переехало вместе с игроком и за границу.

Тем более сходства у двух защитников действительно имеются: мощь (рост Максимовича — 193 сантиметра), стать, прыжок, отличная координация, несмотря на внушительные габариты, грамотный выбор позиции, достойная работа с мячом, отменное видение поля и поставленный первый пас, в том числе и длинный. Первые шаги во взрослой карьере Максимович делал в «Слободе» из города Ужице, затем перешел в «Црвену Звезду», задержавшись в самом титулованном клубе страны лишь на два года.

А их пути с Видичем позже пересеклись в Италии. Правда, ненадолго. Неманья уже заканчивал в «Интере», а Максимович успешно осваивался в «Торино».

ЭТАЛОНЫ — НЕСТА И… ДЖЕРРАРД

Еще одним плюсом Максимовича стала универсальность — если потребуется, он способен сыграть на месте опорного хавбека. Такой опыт за спиной у него имеется, пусть и не очень большой. Сам Никола, отвечая на вопрос о футболистах, на которых он стремится быть похожим, признавался: «Наверное, Неста. Но еще мне очень нравится Стивен Джеррард, поскольку я тоже люблю играть чуть выше защитной линии».

ПРИНАДЛЕЖАЛ «АПОЛЛОНУ», НО НА КИПРЕ НЕ СЫГРАЛ НИ МИНУТЫ

Темная история, о которой Максимович не любит вспоминать, — это его трансфер в «Аполлон» из Лимасола. После первого же сезона защитника в «Црвене Звезде» 51 процент прав на него выкупил кипрский клуб, в котором Максимович и должен был продолжить карьеру. Однако на деле Никола остался в Белграде, а позже выяснилось, что затеяно все это было ради интересов агента Пини Захави и серых схем последующих продаж. На Кипр Максимович если и прилетал, то только в роли туриста.

По данным transfermarkt, «Торино» заплатил «Црвене Звезде» за Максимовича свыше 3 миллиона евро (0,5 за аренду на первый сезон, 2,5 — за последующую передачу прав итальянцам), но позже всемирно известный сайт Football Leaks опубликовал расследование, согласно которому, белградский клуб получил за переход игрока в «Торино» лишь порядка 700 тысяч, зато «Аполлон» и Захави — 2,3 миллиона. А потом израильский агент и его сообщники еще обогатились на процент от продажи Николы в «Наполи».

Максимович — далеко не первый и не последний серб, которому пришлось невольно стать объектом таких трансферов и числиться в «Аполлоне» на бумаге, но никогда за него не играть.

ДЕМАРШ В «ТОРИНО»

Синиша Михайлович — один из самых важных тренеров в карьере Максимовича, ведь именно при нем защитник в 20 лет дебютировал за сборную Сербии в 2012 году, а потом именно по его рекомендациям отправился в чемпионат Италии. Никола в «Торино» сначала работал с Джампьеро Вентурой — наслаждался футболом, прогрессировал, провел три отличных сезона. Затем его пути с Михайловичем вновь сошлись. Но лишь на пару месяцев.

В конце мая Синиша возглавил туринскую команду, а в августе уже с горечью заявлял: «Как футболист Максимович для меня умер». Защитник, еще полгода назад обещавший отказаться от любого предложения, вдруг так сильно захотел перейти в «Наполи», что объявил демарш. Он покинул расположение команды и не появлялся там в течение двух недель до конца августа, пока его не отпустили Неаполь.

25 МИЛЛИОНОВ ОТ «НАПОЛИ»

Перед сезоном-2012/13 Максимович считался восходящей звездой. Расцвет сил и уже приобретенный опыт, три сезона в серии А на хорошем уровне, еврокубковый дебют, — неудивительно, что на защитника претендовали как ведущие клубы Италии, так и «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед». Но перешел Никола все же в «Наполи». За первый сезон аренды неаполитанцы отдали пять миллионов евро, за последующую продажу и контракт на четыре года — еще 20.

ДВУХЛЕТНИЙ ЗАПАСНОЙ

Мечта футболиста после переезда в одну из мощнейших команд страны сбылась? Ни в коем случае. Конкуренцию Альбиолю, Кулибали, да и остальным партнерам он здесь проиграл с треском. В прошлом сезоне — лишь восемь матчей в чемпионате, в нынешнем — и вовсе два. И новости, связанные с его фигурой, в эти два года ходили примерно одни и те же: об его отъезде в тот или иной новый клуб. «Наполи» не против. Но обязательно постарается компенсировать финансовые затраты.

МОГ ОКАЗАТЬСЯ В РОССИИ ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

Зимой 2012 года, когда Максимович не успел уехать в Италию, его активно зазывали в Россию. Сообщалось об интересе ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и даже «Кубани». Прошлым летом на футболиста претендовал «Зенит».