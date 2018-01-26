Самые экзотические спортсмены, которые выступят на Играх-2018.
Красно-белая селекция: нужна «десятка»
Рассказываем о поисках «Спартака» на трансферном рынке.
Рассказываем о поисках «Спартака» на трансферном рынке.
КОГО ИЩУТ
Насколько понимаю, в клубе считают, что и нынешний состав способен выполнить эту задачу — Каррера и Ко осенью провели хороший отрезок, отставание от лидера составляет 8 очков, и календарь составлен так, что запланирована лишь одна встреча с прямым конкурентом — «Локомотивом», в самом первом весеннем туре. Побеждай — и можешь взять золото.
Селекцию «Спартака» можно условно назвать точечной, много новичков не предвидится. А условно потому, что поздней осенью получил травму Комбаров, и с учетом повреждений Тигиева и Джикии (у обоих — крестообразные связки)
По Набиуллину «Рубин» держит ценник два трансферных окна (5,5 — 6 миллионов евро), а кандидатуры Скопинцева и Шакуро, по всей видимости, не утверждены на финальном этапе. С учетом травмы Джикии, способного выходить слева, ситуация обострилась, но, вероятно, в клубе верят в Комбарова и рассчитывают, что Тигиев восстановится к концу марта.
А вот с двумя другими позициями ситуация более интересна.
МАКСИМОВИЧ: АРЕНДА ЗА 800 ТЫСЯЧ
Вчера стало известно, что 26-летний защитник «Наполи» Никола Максимович прошел медосмотр — итальянский
Сага «Максимович в «Спартаке» тянулась около двух недель — несколько короче, чем история с Вериссимо. Бразилец из «Сантоса», проводящий первый сезон на взрослом уровне, запутался в агентах, а те — в комиссионных. А его клуб, давая противоречивые сведения в прессу, просто перехитрил сам себя, «Спартак» же не стал, как в случае с Луаном прошлым летом, идти до конца. Напомню, Леонид Федун в интервью «СЭ» в декабре прошлого года заявил, что москвичи были готовы выложить за атакующего хавбека космическую сумму: «30 плюс миллионов евро».
В итоге и так не слишком убедительная кандидатура Вериссимо (Каррера больше хотел получить опытного защитника-лидера) отпала — «Спартак» просто прекратил переговоры.
Максимович обойдется в 800 тысяч евро — столько стоит аренда, куда не включена опция выкупа. Совершенно не критично, учитывая то, что
Летом же, если игрок покажет хороший уровень, а клуб будет способен заплатить в районе 8 — 10 миллионов евро за трансфер, возможен и полноценный трансфер. Конкуренция в основе «Наполи» довольно серьезная. А для самого Максимовича, кстати, одним из факторов «за» стало его прошлое в «Црвене Звезде» — клубе, с которым чемпионов России связывают дружеские отношения.
Серб перейдет в «Спартак» в самое ближайшее время. В итоге у Карреры на весну будет четыре центральных защитника: Таски, Боккетти, Кутепов и Максимович. Вопрос об аренде Беляева, судя по всему, закрыт. Выкупать защитника москвичи не готовы, а сам футболист, вероятно, не хочет рисковать местом в «Арсенале» даже ради шанса в
ЖЕРТВОЙ НОВОЙ «ДЕСЯТКИ» СТАНЕТ ПОПОВ
Уже около года слухи отправляют полузащитника Ивелина Попова в другой клуб — прошлым летом он мог стать частью сделки с «Рубином» (по Оздоеву или Набиуллину), к болгарину регулярно проявляют интерес турецкие клубы. Однако сам Ивелин намерен отработать контракт с
Этой зимой применительно к «Спартаку» упоминалось довольно много креативных игроков, способных отвечать за развитие атаки —
Почему «Спартак» так настойчиво ищет замену Попову?
Кто еще может покинуть «Спартак»? Клуб и представители футболиста ищут варианты трудоустройства для форварда Дениса Давыдова, контактируют с потенциальными работодателями и агенты полузащитника Зелимхана Бакаева. По информации «СЭ», вариант хавбека с «Динамо» на сегодня маловероятен, а вот с «Ахматом» и «Анжи» сотрудничество может начаться.