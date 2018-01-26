Красно-белая селекция: нужна «десятка»

КОГО ИЩУТ

Красно-белые вступили в зимнее трансферное окно командой достаточно укомплектованной, которая продолжает борьбу за титул в чемпионате, вышла в весеннюю стадию Лиги Европы, где встретится с испанским «Атлетиком», и претендует на выигрыш Кубка России. Во всех трех турнирах спартаковцы имеют определенные шансы на победу, при этом все же ключевой задачей со всех точек зрения выглядит попадание по итогам сезона в Лигу чемпионов как минимум со второго места, что позволит напрямую оказаться в групповой стадии.

Насколько понимаю, в клубе считают, что и нынешний состав способен выполнить эту задачу — Каррера и Ко осенью провели хороший отрезок, отставание от лидера составляет 8 очков, и календарь составлен так, что запланирована лишь одна встреча с прямым конкурентом — «Локомотивом», в самом первом весеннем туре. Побеждай — и можешь взять золото.

Селекцию «Спартака» можно условно назвать точечной, много новичков не предвидится. А условно потому, что поздней осенью получил травму Комбаров, и с учетом повреждений Тигиева и Джикии (у обоих — крестообразные связки) красно-белые пытались продублировать российские позиции. В шорт-листе на левый фланг было несколько кандидатов: казанец Набиуллин, принадлежащий «Ростову» Скопинцев, игрок «Тюмени» и молодежной сборной страны Шакуро.

По Набиуллину «Рубин» держит ценник два трансферных окна (5,5 — 6 миллионов евро), а кандидатуры Скопинцева и Шакуро, по всей видимости, не утверждены на финальном этапе. С учетом травмы Джикии, способного выходить слева, ситуация обострилась, но, вероятно, в клубе верят в Комбарова и рассчитывают, что Тигиев восстановится к концу марта.

А вот с двумя другими позициями ситуация более интересна.

МАКСИМОВИЧ: АРЕНДА ЗА 800 ТЫСЯЧ

Вчера стало известно, что 26-летний защитник «Наполи» Никола Максимович прошел медосмотр — итальянский журналист-инсайдер Ди Марцио разместил фото, на котором футболист в компании одного из менеджеров москвичей находится в клинике.

Сага «Максимович в «Спартаке» тянулась около двух недель — несколько короче, чем история с Вериссимо. Бразилец из «Сантоса», проводящий первый сезон на взрослом уровне, запутался в агентах, а те — в комиссионных. А его клуб, давая противоречивые сведения в прессу, просто перехитрил сам себя, «Спартак» же не стал, как в случае с Луаном прошлым летом, идти до конца. Напомню, Леонид Федун в интервью «СЭ» в декабре прошлого года заявил, что москвичи были готовы выложить за атакующего хавбека космическую сумму: «30 плюс миллионов евро».

В итоге и так не слишком убедительная кандидатура Вериссимо (Каррера больше хотел получить опытного защитника-лидера) отпала — «Спартак» просто прекратил переговоры.

Максимович обойдется в 800 тысяч евро — столько стоит аренда, куда не включена опция выкупа. Совершенно не критично, учитывая то, что красно-белым удалось сбить плату более чем в два раза — неаполитанцы настаивали на двух миллионах евро.

Летом же, если игрок покажет хороший уровень, а клуб будет способен заплатить в районе 8 — 10 миллионов евро за трансфер, возможен и полноценный трансфер. Конкуренция в основе «Наполи» довольно серьезная. А для самого Максимовича, кстати, одним из факторов «за» стало его прошлое в «Црвене Звезде» — клубе, с которым чемпионов России связывают дружеские отношения.

Серб перейдет в «Спартак» в самое ближайшее время. В итоге у Карреры на весну будет четыре центральных защитника: Таски, Боккетти, Кутепов и Максимович. Вопрос об аренде Беляева, судя по всему, закрыт. Выкупать защитника москвичи не готовы, а сам футболист, вероятно, не хочет рисковать местом в «Арсенале» даже ради шанса в топ-чемпионе.

ЖЕРТВОЙ НОВОЙ «ДЕСЯТКИ» СТАНЕТ ПОПОВ

Уже около года слухи отправляют полузащитника Ивелина Попова в другой клуб — прошлым летом он мог стать частью сделки с «Рубином» (по Оздоеву или Набиуллину), к болгарину регулярно проявляют интерес турецкие клубы. Однако сам Ивелин намерен отработать контракт с красно-белыми до конца — соглашение, по данным transfermarkt.de, заканчивается только летом 2019 года.

Этой зимой применительно к «Спартаку» упоминалось довольно много креативных игроков, способных отвечать за развитие атаки — красно-белые ищут «десятку». Самые громкие варианты — серб из «Торино» Льяич (26 лет), аргентинец Альварес из «Сампдории» (29 лет). Однако, по данным «СЭ», клуб заинтересован лишь в 27-летнем алжирце Софьяне Ханни. Капитан «Андерлехта» стоит не так дорого, как Юри Тилеманс, которым москвичи интересовались ранее — но составить конкуренцию «Монако», купившему футболиста за 25 миллионов евро, было невозможно.

Почему «Спартак» так настойчиво ищет замену Попову? Во-первых, уровень игры болгарина не слишком высок (в этом чемпионате — 13 матчей/0 голов, в прошлом — 22/2). Во-вторых, довольно высокая зарплата (около 1,6 миллиона евро в год). В-третьих, поговаривают о проблемах Ивелина с правильным восприятием тренерских решений — в частности, при заменах. В этих условиях исключать того, что «Спартак» до конца российского зимнего трансферного окна (а оно закрывается 22 февраля) найдет Попову замену и одновременно попытается его трудоустроить, я бы не стал. Попытки взять новичка на российском рынке — в частности, договориться с «Локо» о возможном приобретении одного из братьев Миранчук, не удалось — оба остались в команде, которая в шаге от титула.