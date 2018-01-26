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00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему «Динамо» расторгло контракт с Погребняком

«СЭ» стали известны причины расторжения клубом «Динамо» контракта с форвардом команды Павлом Погребняком.

Источник: Спорт-Экспресс

Сделано это было в одностороннем порядке — контракт игрока действовал до конца текущего сезона. Футболист, по данным «СЭ», получил уведомление от клуба.

— Действительно, контракт расторгнут, — сообщил «СЭ» источник в «Динамо». — В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (Погребняк не присутствовал на игре 20-го тура с «Анжи», а отправился в Турин на матч «Ювентус» — «Интер». — Прим. «СЭ»). Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии «Спартака» (традиционный ежегодный матч. — Прим. «СЭ») в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» — он был одет в форму «Адидас», а у «Динамо» контракт с «Найк». Тем самым был нанесен репутационный урон клубу. В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений.

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13 января© Ньюстюб
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