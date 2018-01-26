Почему «Динамо» расторгло контракт с Погребняком
«СЭ» стали известны причины расторжения клубом «Динамо» контракта с форвардом команды Павлом Погребняком.
«СЭ» стали известны причины расторжения клубом «Динамо» контракта с форвардом команды Павлом Погребняком.
Сделано это было в одностороннем порядке — контракт игрока действовал до конца текущего сезона. Футболист, по данным «СЭ», получил уведомление от клуба.
— Действительно, контракт расторгнут, — сообщил «СЭ» источник в «Динамо». — В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений.