Почему «Динамо» расторгло контракт с Погребняком

— Действительно, контракт расторгнут, — сообщил «СЭ» источник в «Динамо». — В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (Погребняк не присутствовал на игре 20-го тура с «Анжи», а отправился в Турин на матч «Ювентус» — «Интер». — Прим. «СЭ»). Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии «Спартака» (традиционный ежегодный матч. — Прим. «СЭ») в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» — он был одет в форму «Адидас», а у «Динамо» контракт с «Найк». Тем самым был нанесен репутационный урон клубу. В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений.