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20:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Урал» победил румынскую «Астру» в контрольном матче на сборе на Кипре

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли румынскую «Астру» в товарищеском матче на тренировочном сборе на Кипре.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Лимасоле, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Георгий Чантурия.

Первый кипрский сбор «Урала» продлится по 29 января.

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