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«Урал» победил румынскую «Астру» в контрольном матче на сборе на Кипре
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли румынскую «Астру» в товарищеском матче на тренировочном сборе на Кипре.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли румынскую «Астру» в товарищеском матче на тренировочном сборе на Кипре.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Лимасоле, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Георгий Чантурия.
Первый кипрский сбор «Урала» продлится по 29 января.