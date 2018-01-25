Как встретились Манчини с Каннаваро и Данни с «Зенитом»

Источник: Чемпионат.com

Межсезонные сборы — это не только изнурительная работа на орошённых литрами пота полянах. Приятная их сторона — неожиданные, а оттого вдвойне радостные встречи со старыми боевыми товарищами, футбольными побратимами. Ну где ещё беззаботно, по-землячески поболтали бы легенды итальянского футбола Роберто Манчини с Фабио Каннаваро. Дружественный мини-турнир в Дубае, без официальной вывески, но с очень серьёзным подбором участников, им такую возможность дал.

К тому времени как «алленаторе» «Зенита» вошёл в чашу стадиона «Аль Мактум» (в Дубае имя правящей династии носят не только спортивные объекты, но и улицы, аэропорт), подопечные Каннаваро свой матч уже завершили. Если кто не в курсе, в ноябре прошлого года последний защитник, прибиравший к рукам «Золотой мяч», повторно возглавил «Гуанчжоу Эвергранд» — уже в статусе тренера года в Китае. Судя по искренним улыбкам и крепким объятиям, Фабио с Роберто были действительно рады видеть друг друга. Естественно, двум большим мастерам было что вспомнить и обсудить. А когда к беседе подключились ассистенты главных и капитан «Зенита» Кришито, сложилось полное ощущение, что присутствуешь где-то за кулисами Серии A. Иллюзию развеял певучий голос муэдзина из ближайшего минарета…

На этом вечер ностальгических воспоминаний не закончился. Его продолжила встреча Мигела Данни с бывшими одноклубниками. Разумеется, душевная. Уже после разминки обрусевший португалец и любимец Петербурга выскочил из раздевалки — с тем, чтобы лично засвидетельствовать почтение бывшему шефу Сергею Фурсенко и одному из самых закадычных друзей — Кришито.

Участие Миммо в спарринге даже не обсуждалось — с утра он корпел в тренажёрном зале за компанию с такими же временно «некондиционными» Паредесом и Нобоа — но на стадион «Аль Мактум» Кришито прокатился не зря — столько родственных душ повстречал!

Не только Данни чудно было видеть в красно-белом — бывшего «армейца» Нецида тоже. Но это нам — самому Томашу к этой цветовой комбинации не привыкать. В «Славию» он приходил не раз и не два — трижды: сперва совсем мальчиком, потом — командированным от ЦСКА и, наконец, бывалым, взрослым игроком. Между вторым и третьим пришествием были Голландия, Турция и Польша — помотало по миру Томаша изрядно. Тем не менее группу товарищей в сине-бело-голубых клубных костюмах чех поприветствовал на чистом русском: «Здравствуйте».

На этот раз на домашней арене клуба «Аль Шабаб» царила более футбольная атмосфера, чем в понедельник. Звуковое сопровождение игре обеспечивала стайка голосистых мальчишек в количестве трёх человек, облачённых в майки… сборной Германии. Ребятишки живо реагировали на каждый достойный внимания эпизод матча, попутно развлекая с полсотни взрослых зрителей.

Сидел на трибуне и один болельщик со стажем. И не просто большим — колоссальным! Юрий Вячеславович, 90 лет, за сине-бело-голубых с 1936 (вы не ослышались!) года — в принципе к этому можно ничего больше не добавлять. Футбольный клуб «Зенит» одарил уважаемого гостя комплектом атрибутики — шарфом и кепкой с автографами игроков и тренеров), а команда — качественным первым таймов и забитым мячом.

Его, этот тайм, петербуржцы провели составом, близким к боевому, и закономерно выиграли его — 1:0. Второму голу Кокорина в межсезонье предшествовала незатейливая, но эффективная двухходовка Дриусси и Ерохина.

Ещё после утренней тренировки Манчини предупредил: двух составов — по одному на каждый тайм — не будет: у меня, дескать, банально не хватит народа для столь широкой ротации. Тренер анонсировал 6−7 замен по ходу встречи, но прежде чем он начал их производить, условная основа придумала и провернула ещё одну результативную комбинацию. Единственный — пока — зимний новичок «Зенита» решил не отставать от лучшего снайпера команды и тоже удвоил количество «товарищеских» голов на своём счету. Заболотный хладнокровно наказал пражан за позиционную промашку. Антон сработал, как и должно, классической девятке — протаранил защиту по центру, увенчав свой забег метким выстрелом.

То, что не удалось нашим старым знакомым Данни с Нецидом (для обоих игра закончилась на 55-й минуте), осуществил свежий форвард с «автомобильной» фамилией Шкода. Лунёв даже извлекать мяч из сетки не стал — сразу отправился меняться с Бабуриным, в компании с Кокориным и Дриусси.

План по заменам Манчини даже перевыполнил. К концу матча на газоне остался всего один человек, начинавший его в старте — Ерохин. Но он-то и восстановил двухголевую разницу в счёте. А до крупного счёт довёл Богаев. Накануне партнёры поздравляли Дмитрия с 24-м днём рождения — разумеется, традиционным «тоннелем», — а теперь — с забитым голом. Сплошные праздники у человека на неделе!

Напоследок маленький шедевр исполнил Терентьев. Если с первой попытки защитник врезал мячом в штангу, то со второй добился-таки своего. «Красава!» — выдохнул у меня за спиной мужчина в «зенитовской» майке. Подписываюсь.