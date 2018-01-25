Гол Сысуева принес футболистам «Уфы» победу над «Вислой» (Плоцк) в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу уфимцев, в составе которых на 64-й минуте отличился Дмитрий Сысуев. В конце игры травму получил нападающий российской команды Вячеслав Кротов, сообщается на сайте «Уфы».

Ранее команда Сергея Семака разгромила на кипрском сборе местный «Алки» — 7:0. На втором сборе, который также пройдет на Кипре с 30 января по 10 февраля, у «Уфы» запланировано четыре товарищеских матча.