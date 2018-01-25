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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий будет консультировать академию «Ростова»

Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий и «Ростов» договорились о сотрудничестве в рамках академии ростовской команды.

Источник: Reuters

Экс-наставник сборной России станет консультантом тренеров и руководства ДЮК «Ростова».

Уже 25 января в рамках сотрудничества специалист провёл учебно-методический семинар с тренерами академии «Ростова». В течение двух часов опытный специалист рассказывал о методиках работы в детском и взрослом футболе.

«Ещё в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович — специалист с именем и опытом. Он будет консультировать ДЮК ФК “Ростов” в вопросах подготовки молодых футболистов и развития тренерской школы. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

«Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента ФК “Ростов”. Соглашение с “Ростовом” — хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Ростова».

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