Слуцкий будет консультировать академию «Ростова»
Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий и «Ростов» договорились о сотрудничестве в рамках академии ростовской команды.
Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий и «Ростов» договорились о сотрудничестве в рамках академии ростовской команды.
Уже 25 января в рамках сотрудничества специалист провёл
«Ещё в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области
«Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента ФК “Ростов”. Соглашение с “Ростовом” — хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», — цитирует Слуцкого