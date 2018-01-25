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«Спартак» занимается только трансфером Ханни. Ляич и Альварес не являются реальными кандидатурами
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни действительно может перейти в «Спартак».
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни действительно может перейти в «Спартак».
Руководство
Адем Ляич и Рикардо Альварес в сферу интересов московской команды не входят.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 29 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.