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15:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» занимается только трансфером Ханни. Ляич и Альварес не являются реальными кандидатурами

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни действительно может перейти в «Спартак».

Руководство красно-белых ведет переговоры по трансферу 27-летнего игрока.

Адем Ляич и Рикардо Альварес в сферу интересов московской команды не входят.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ханни провел 29 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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