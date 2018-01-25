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14:26 (мск), источник: ТАСС

Источник: «Спартак» арендовал футболиста «Наполи» Максимовича до конца сезона

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сербский защитник итальянского «Наполи» Никола Максимович перешел в российский «Спартак» на правах аренды до конца текущего сезона, соглашение не включает опцию выкупа.

Источник: AFP 2018

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня Максимович успешно прошел медосмотр в клинике в Италии. Все документы на аренду до конца сезона подписаны. Соглашение не включает в себя опцию выкупа. В пятницу игрок должен присоединиться к команде на сборе в Испании», — сообщил источник.

Сбор московского клуба в испанской Марбелье начался в среду и завершится 7 февраля.

В текущем сезоне 26-летний сербский футболист провел четыре матча за «Наполи», в чемпионате Италии сезона-2016/17 он сыграл в 12 встречах и забил один гол.

Защитник выступал за такие клубы, как сербская «Црвена Звезда» и итальянский «Торино». В августе 2016 года Максимович на правах аренды перешел из «Торино» в «Наполи», позднее неаполитанский клуб активировал опцию выкупа игрока.

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