Источник: «Спартак» арендовал футболиста «Наполи» Максимовича до конца сезона

Источник: AFP 2018

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня Максимович успешно прошел медосмотр в клинике в Италии. Все документы на аренду до конца сезона подписаны. Соглашение не включает в себя опцию выкупа. В пятницу игрок должен присоединиться к команде на сборе в Испании», — сообщил источник.

Сбор московского клуба в испанской Марбелье начался в среду и завершится 7 февраля.

В текущем сезоне 26-летний сербский футболист провел четыре матча за «Наполи», в чемпионате Италии сезона-2016/17 он сыграл в 12 встречах и забил один гол.