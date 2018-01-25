Футбольный клуб «Ростов» не будет выставлен на продажу

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В начале декабря тренер команды Дмитрий Кириченко отмечал, что финансовую ситуацию в футбольном клубе «Ростов» можно назвать стабильной. Как в декабре сообщил сам губернатор, объем бюджета футбольного клуба в 2018 году будет примерно равен размеру бюджета 2017 года.

«Ни с кем переговоры [о продаже клуба] не ведутся, о понятии “продан” можно забыть. На данном этапе мы ведем работу над тем, чтобы команда заняла достойное место в премьер-лиге. Но если будут желающие поучаствовать в развитии футбола, то, конечно, надо разговаривать», — сказал он.

По словам губернатора области, в этом сезоне перед «Ростовом» не ставилось конкретных задач по достижению определенных результатов в чемпионате России. «В этом году мы не ставили конкретной задачи занять какое-то определенное место, задача была сделать команду. Если эта цель достигнута, то в следующем сезоне будут более конкретные задачи», — сказал Голубев.

Ранее в декабре Василий Голубев также сообщал, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных.