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13:11 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Ростов» не будет выставлен на продажу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Власти Ростовской области не будут продавать футбольный клуб высшего дивизиона «Ростов». Об этом сообщил в четверг во время пресс-конференции губернатор региона Василий Голубев.

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В начале декабря тренер команды Дмитрий Кириченко отмечал, что финансовую ситуацию в футбольном клубе «Ростов» можно назвать стабильной. Как в декабре сообщил сам губернатор, объем бюджета футбольного клуба в 2018 году будет примерно равен размеру бюджета 2017 года.

«Ни с кем переговоры [о продаже клуба] не ведутся, о понятии “продан” можно забыть. На данном этапе мы ведем работу над тем, чтобы команда заняла достойное место в премьер-лиге. Но если будут желающие поучаствовать в развитии футбола, то, конечно, надо разговаривать», — сказал он.

По словам губернатора области, в этом сезоне перед «Ростовом» не ставилось конкретных задач по достижению определенных результатов в чемпионате России. «В этом году мы не ставили конкретной задачи занять какое-то определенное место, задача была сделать команду. Если эта цель достигнута, то в следующем сезоне будут более конкретные задачи», — сказал Голубев.

Ранее в декабре Василий Голубев также сообщал, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных.

19 декабря 2017 года «Ростов» возглавил Валерий Карпин, подписав соглашение на 2,5 года. Ранее Карпин тренировал московский «Спартак» (с 2009 года по май 2012-го и с ноября 2012-го по 2014 год), испанскую «Мальорку» (2014−2015) и армавирское «Торпедо» (2015−2016). 18 января «Ростов» в первом матче под руководством Карпина сыграл вничью со счетом 1:1 с румынским клубом «Политехника Яссы» на сборе в Турции.

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