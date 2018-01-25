Футбольный клуб «Ростов» не будет выставлен на продажу

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В начале декабря тренер команды Дмитрий Кириченко отмечал, что финансовую ситуацию в футбольном клубе «Ростов» можно назвать стабильной. Как в декабре сообщил сам губернатор, объем бюджета футбольного клуба в 2018 году будет примерно равен размеру бюджета 2017 года.
«Ни с кем переговоры [о продаже клуба] не ведутся, о понятии “продан” можно забыть. На данном этапе мы ведем работу над тем, чтобы команда заняла достойное место в
По словам губернатора области, в этом сезоне перед «Ростовом» не ставилось конкретных задач по достижению определенных результатов в чемпионате России. «В этом году мы не ставили конкретной задачи занять
Ранее в декабре Василий Голубев также сообщал, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных.
19 декабря 2017 года «Ростов» возглавил Валерий Карпин, подписав соглашение на 2,5 года. Ранее Карпин тренировал московский «Спартак» (с 2009 года по май 2012-го и с ноября 2012-го по 2014 год), испанскую «Мальорку» (2014−2015) и армавирское «Торпедо» (2015−2016). 18 января «Ростов» в первом матче под руководством Карпина сыграл вничью со счетом 1:1 с румынским клубом «Политехника Яссы» на сборе в Турции.