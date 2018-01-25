Трансферы-2018. Первые итоги

МНОГО ЛИ ТРАТЯТ

Нет. Пока что российские клубы толком не раскачались. Впрочем, зимой большие входящие трансферы у нас случаются редко. Можно, конечно, вспомнить, как за 35 миллионов евро в феврале 2013 года в «Анжи» переходил Виллиан, но та история — скорее исключение. Чаще и качественнее российские клубы укрепляются летом.

На сегодня все 16 клубов суммарно потратили 4 миллиона 100 тысяч евро (по данным transfermarkt). В сытые времена такие деньги мог выложить середняк за одного футболиста. В лидерах сейчас неожиданно оказалось «Динамо» — 1 миллион 500 тысяч евро за защитника Рауша из «Кельна» и 200 тысяч за нападающего Маркова из «Тосно» (по сведениям «СЭ», на самом деле этот трансфер обошелся дороже в 10 раз). Еще полтора миллиона клуб из Ленинградской области получил за Заболотного, которого купил «Зенит».

КТО САМЫЙ АКТИВНЫЙ

По факту — «Ростов», он совершил пять приобретений, из них — три полноценных, не аренды. Больше всего внимания — двум исландцам, которые приехали свободными агентами. Это известный нам защитник Рагнар Сигурдссон, после «Краснодара» поигравший в «Фулхэме» и в «Рубине» на правах аренды, а также бомбардир норвежского «Мольде» Бьорн Сигурдарсон. Посмотрим, что сделает с исландской бригадой (в «Ростове» еще есть защитник Сверрир Ингасон) новый главный тренер Валерий Карпин.

Весьма активен «Тосно» — отлично заработал на продаже лидеров, при этом скромно укрепился четырьмя футболистами, не потратив ни рубля.

Заслуживает внимания активность «Анжи», восемь человек на выход, четыре — на вход, весьма типичная картина для аутсайдеров.

Ну, а самый прибыльный — это «Рубин» (плюс 5 миллионов 700 тысяч в казну за защитника Бауэра, ушедшего в «Стоук Сити»), но у Казани нет другого выхода, давно надо разгружать ведомость. Поэтому и М’Вила ушел в «Сент-Этьен» бесплатно.

Главный тренер «Зенита» Роберто МАНЧИНИ | Источник: Спорт-Экспресс

КТО САМЫЙ ПАССИВНЫЙ

Все лидеры пассивны, чего-то ждут.

«Зенит» потратил всего полтора миллиона, и те — на Заболотного.

У «Спартака» — ноль покупок, но есть новая аренда хавбека Гулиева и полноценное расставание с еще одним полузащитником Самсоновым, своим воспитанником между прочим. Он ушел в «СКА-Хабаровск».

«Локомотив» отдал в аренду в «Тосно» защитника Маргасова, которые лучшие годы в карьере пока что провел у Курбана Бердыева в «Ростове», и больше ничего.

Неожиданно разразился покупкой ЦСКА — и даже за деньги (полмиллиона за 19-летнего хорватского полузащитника Бистровича), но и это не назовешь трансферной бомбой.

В общем, вся активность у топ-клубов — на уровне слухов. Десятки потенциальных новичков отправляют в «Спартак» (это уже традиция), многих в «Зенит» и «Локо».

Подозрительно тихо разве что в информационном пространстве «Краснодара».

ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ

Пожалуй, это уход вратаря тульского «Арсенала» Габулова в бельгийский «Брюгге». О трансфере стало известно в первые дни 2018 года и поначалу даже не верилось. Но 34-летний голкипер, который год назад едва не завершил карьеру, действительно уехал и уже провел одну игру. В ней он пропустил два гола от «Антверпена» (2:2), однако тренеры не стали винить Владимира в пропущенных мячах. Контракт Габулова рассчитан на полтора года.

ТРАНСФЕРЫ ИЛИ АРЕНДЫ

Примерно треть всех переходов это аренда или окончание аренды. Очень многих подписывают свободными агентами — это еще одна давно наметившаяся тенденция. Клубы вынуждены экономить и вписываться в финансовый fair play. И так будет еще долго.

РУССКИЕ ИЛИ ИНОСТРАНЦЫ

Игроков с российским паспортом берут охотнее. Больше их доля и среди ушедших куда-либо, но сильным перекос не назовешь, кроме того значительное число составляют вечно арендованные, кочующие из клуба в клуб.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Как видите, на трансферном рынке у нас все довольно скудно.

Что ж, надеемся на всплеск после 1 февраля, когда завершится заявочный период в Европе, и работу будут искать все те, кто не пригодился в клубах топ-5 европейских чемпионатов. В России окно открыто до 22 февраля.

Но к сожалению, и в Лигу Европы внести дозаявку можно тоже только до 1 февраля, так что здесь пока самый ловкий — ЦСКА со своим Бистровичем. Если кому-то из наших клубов требуется усиление именно под еврокубок, лучше поторопиться.