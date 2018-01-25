«Локомотив» оденет болельщиков
«Железнодорожники» выпустят собственную линию повседневной одежды.
«Железнодорожники» выпустят собственную линию повседневной одежды.
Последние несколько лет большинство российских клубов активно работают над привлечением новой аудитории, заполнением стадиона и, соответственно, увеличением своих доходов. Одним из способов достижения результата в этой области является продажа фирменной продукции. По информации «Известий», серьезный шаг в этом направлении намерен сделать лидер нынешнего розыгрыша чемпионата России — московский «Локомотив».
Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе, в скором времени «железнодорожники» планируют открыть один из самых крупных
— Сейчас у «Локомотива» очень маленький по площади магазин — менее 100 кв. м, — рассказал «Известиям» коммерческий директор клуба Игорь Смирнов. — Это не соответствует нашим потребностям, особенно в дни матчей. Руководством было принято решение открыть на территории стадиона «РЖД Арена» новый магазин. Было выбрано другое помещение, где сейчас уже заканчивается ремонт — его торговая площадь составляет 400 кв. м. Планируется, что он откроет свои двери уже к возобновлению домашних матчей «Локо» в феврале.
В новом магазине «Локомотива» будет представлен широкий ассортимент повседневной одежды в стиле casual. Производить эти вещи будет сам футбольный клуб.
— Мы планируем чуть больше и шире поэкспериментировать в области casual, — добавил Игорь Смирнов. — Такие вещи, с одной стороны, могли бы стать предметом повседневной одежды, а с другой — содержали бы в себе творчески обыгранные атрибуты нашего бренда. Это будет полностью производство нашего клуба. Надеемся, к открытию магазина мы уже сможем порадовать болельщиков первыми элементами новой коллекции. У нас достаточно смелые и разнообразные задумки — посмотрим, что из этого получится.
Коммерческий директор «Локомотива» также отметил, что за счет нового магазина и собственной линейки одежды клуб рассчитывает серьезно увеличить доходную часть бюджета.
— Само собой, мы имеем определенные цели и задачи, — заявил он. — После запуска нового магазина наша выручка будет значительно увеличена. В первую очередь, конечно, ждем серьезного наплыва в игровые дни. Площадь нового
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