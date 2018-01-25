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00:31 (мск), источник: Известия

«Локомотив» оденет болельщиков

«Железнодорожники» выпустят собственную линию повседневной одежды.

Источник: Известия

Последние несколько лет большинство российских клубов активно работают над привлечением новой аудитории, заполнением стадиона и, соответственно, увеличением своих доходов. Одним из способов достижения результата в этой области является продажа фирменной продукции. По информации «Известий», серьезный шаг в этом направлении намерен сделать лидер нынешнего розыгрыша чемпионата России — московский «Локомотив».

Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе, в скором времени «железнодорожники» планируют открыть один из самых крупных фан-шопов в нашей стране площадью 400 кв. м. Это подтвердили и в руководстве столичной команды.

— Сейчас у «Локомотива» очень маленький по площади магазин — менее 100 кв. м, — рассказал «Известиям» коммерческий директор клуба Игорь Смирнов. — Это не соответствует нашим потребностям, особенно в дни матчей. Руководством было принято решение открыть на территории стадиона «РЖД Арена» новый магазин. Было выбрано другое помещение, где сейчас уже заканчивается ремонт — его торговая площадь составляет 400 кв. м. Планируется, что он откроет свои двери уже к возобновлению домашних матчей «Локо» в феврале.

В новом магазине «Локомотива» будет представлен широкий ассортимент повседневной одежды в стиле casual. Производить эти вещи будет сам футбольный клуб.

— Мы планируем чуть больше и шире поэкспериментировать в области casual, — добавил Игорь Смирнов. — Такие вещи, с одной стороны, могли бы стать предметом повседневной одежды, а с другой — содержали бы в себе творчески обыгранные атрибуты нашего бренда. Это будет полностью производство нашего клуба. Надеемся, к открытию магазина мы уже сможем порадовать болельщиков первыми элементами новой коллекции. У нас достаточно смелые и разнообразные задумки — посмотрим, что из этого получится.

Коммерческий директор «Локомотива» также отметил, что за счет нового магазина и собственной линейки одежды клуб рассчитывает серьезно увеличить доходную часть бюджета.

— Само собой, мы имеем определенные цели и задачи, — заявил он. — После запуска нового магазина наша выручка будет значительно увеличена. В первую очередь, конечно, ждем серьезного наплыва в игровые дни. Площадь нового фан-шопа позволяет нам серьезно расширить ассортимент продукции.

Ранее руководство «Локомотива» не скрывало проблем, возникших у клуба при прохождении процедуры соответствия нормам финансового фейр-плей УЕФА, связанных с огромными расходами в период 2011—2014 годов. В связи с этим московский клуб находится под жестким контролем лицензионных органов европейской футбольной ассоциации. Сейчас «Локо» старается увеличить статью доходов от своей коммерческой и маркетинговой деятельности.

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